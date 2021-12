Para este fin de semana la telenovela “Hercai” traerá nuevas sorpresas para sus miles de seguidores quienes la han convertido en una de las producciones más vistas en España. En ese país el drama otomano puede verse a través de la señal de Nova que ha logrado un importante rating de sintonías con la historia de Reyyan y Miran.

La telenovela “Hercai: amor y venganza” gira en torno a Reyyan interpretada por Ebru Şahin junto con el actor Akın Akınözü que encarna a Miran y son quienes atravesarán por una historia de amor, engaños y venganza que ha atrapado a la teleaudiencia.

“Hercai: amor y venganza” trata sobre la historia de Miran quien es el prometido de Yaren pero con el paso del tiempo se enamora de Reyyan. El amor nace entre ellos y sellan su relación casándose para sorpresa de muchos. Sin embargo, luego de su noche de bodas Reyyan descubre que Miran solo se casó con ella para vengarse de su familia.

La telenovela "Hercai" es protagonizada por los actores Ebru Şahin y Akin Akinözü (Foto: Medyapım / MF Yapım)

En Turquía la telenovela fue estrenada el 15 de marzo de 2019 y su emisión culminó el 25 de abril con una emisión de 69 episodios con 150 minutos de duración cada uno.

HORARIO DE “HERCAI” EL SÁBADO 18 DE DICIEMBRE POR NOVA

El canal Nova de España anunció mediante su página web la programación de la telenovela “Hercai”, para este fin de semana, donde se podrán ver varios capítulos del drama que ha conquistado a distintos países en el mundo.

El sábado 18 de diciembre “Hercai” será transmitida desde las 22:00 horas (hora local) hasta las 24:00 horas (hora local).

El éxito de “Hercai” continuará el domingo 19 de diciembre hasta las 00:20 horas (hora local).

La historia de Hercai se ha convertido en una de las preferidas debido a su dosis de amor, traición y venganza. (Foto: Hercai / Instagram)

¿QUÉ PASARÁ EN LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS DE “HERCAI”?

Cada vez son más emocionantes los capítulos de “Hercai: amor y venganza” y eso queda demostrado con el buen rating que obtiene Nova los fines de semana durante la transmisión de la producción turca. Aquí te contamos lo que ocurrirá en los próximos episodios.

1. REYYAN DECIDE NO INTERRUMPIR SU EMBARAZO

Con la esperanza de que pueden salvar la vida de Reyyan y de su hijo, Miran corre al quirófano para detener el proceso de aborto. Grande es su sorpresa cuando ve que su amada decidió no seguir con ese proceso de interrupción de su embarazo. Umut vendrá al mundo.

Miran le agradece a Reyyan su decisión de no interrumpir su gestación. “El doctor Turan dice que hay una esperanza de que tú y nuestro bebé sobreviváis al parto. Hay solo un 25% de posibilidades de que todo salga bien, pero ya es más de lo que teníamos hace unos minutos”, dice Miran y acto seguido ambos salen del hospital.

Reyyan es interpretada por Ebru Şahin. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

2. LOS FAMILIARES SE ENTERAN DE LA BUENA NOTICIA

Sabiendo que la ayuda que requiere Reyyan se encuentra en Estambul, la pareja decide partir a esa ciudad, no sin antes contarle la noticia a todos sus familiares. En el viaje también irán Azra y Firat, quien ya se ha reconciliado con Miran y con Zeynep.

3. DILSAH Y SU NEGATIVA DE VOLVER A LA CLÍNICA

Reyyan y Miran están convencidos que en Estambul los ayudará el médico Turan y ante ello viajan a esa ciudad. Sin embargo, momentos antes, Miran es consciente que su madre todavía no se ha recuperado de sus problemas mentales y le recomienda que regrese a la clínica.

“Te he escuchado cada vez que le has dicho a Reyyan que querías que se muriera y también estoy al tanto de todas las cosas que has ido planeando”, señala Miran.

Pero Dilsah no desea volver a recibir tratamiento y coge una pistola y amenaza con matar a quien sea para impedirlo. En ese momento, Hazar trata de tranquilizar a la mujer y la convence para que acuda al hospital. Él también le promete que regresará con ella cuando esté bien.

Miran Aslanbey es interpretado por el actor Akın Akınözü, (Foto: IMDB)

4. REYYAN Y MIRAN VIAJAN A ESTAMBUL

Reyyan y Miran emprenden un viaje hacia Estambul donde los espera Turan para ayudarlos con su problema. Con un vuelo de algunas horas, la pareja aterriza en la ciudad, dispuestos a conocer a su bebé.

¿DE QUÉ TRATA “HERCAI”?

El drama de “Hercai” está centrado en Reyyan, nieta de los Sadoglu, una de las familias más poderosas de Midyat, además de una de las más crueles. Como no es nieta biológica de Nasuh, el líder del clan, la joven es maltratada constantemente y humillada a costa de su prima Yaren.

Sin embargo, eso no evita que Miran, el prometido de Yaren, se enamore y se case finalmente con ella. Después de su noche de bodas, y tras consumar su matrimonio, Reyyan descubre que Miran solo se casó con ella para vengarse de su familia. Con el tiempo, los secretos serán revelados mientras Reyyan y Miran intentarán apreciar su amor a pesar de todos los obstáculos.