Los hogares del mundo entero no solo se volvieron oficinas a raíz de la pandemia del coronavirus , sino que al teletrabajo se sumó el salón de clases. Millones de niños empezaron a estudiar a distancia y el modelo conocido como “homeschooling” cobró mayor fuerza en Estados Unidos, Europa y Perú.

A diferencia de la educación escolar a distancia que imparten hoy los colegios peruanos, el homeschooling es la educación escolar impartida en el hogar, donde los niños no son matriculados en colegios, sino que los familiares se responsabilizan de su aprendizaje. Para ello usan métodos online de enseñanza, libros, profesores particulares, y otras herramientas.

Son muchas las razones por las que los padres deciden educar a sus hijos en casa, entre las principales tenemos: la comparación costo y calidad de la educación escolar que reciben los escolares en el contexto de la pandemia, y estar en desacuerdo con el modelo tradicional de enseñanza. La interrogante común sobre este modelo es si los niños alcanzan un nivel educativo adecuado.

“Eso depende del compromiso de los padres. Algunos deciden elaborar su propia currícula adaptada a las necesidades de sus hijos, y otros recurren a la currícula que utilizan los colegios, que en Perú es un documento público. Asimismo, muchas familias se apoyan en herramientas digitales, como la nuestra, que utiliza un método personalizado para cada niño y es adaptable a cualquier modelo de educación, garantizando el aprendizaje”, explica Javier Arroyo, Cofundador de Smartick, método online de enseñanza de matemáticas para niños de 4 a 14 años.

Homeschooling en el Perú y el mundo

En países como España, donde el homeschooling no está regulado, se contaban más 4,000 familias practicándolo en el 2017. En Argentina, hasta marzo del 2020, más de 5,000 familias se declararon “homeschoolers”. Mientras que, en el Reino Unido, Noruega, Estados Unidos y Canadá, ya se legalizó este tipo de enseñanza.

¿Y qué pasa en Perú? Pues, aunque muchos no lo sepan, el homeschooling sí está permitido. Lo único que el Ministerio de Educación pide a los padres o tutores es que certifiquen estos estudios de manera oficial ante la Unidad de Gestión Educativa Local correspondiente (UGEL), ya que, al no validar los estudios, los menores no podrán postular a universidades o institutos superiores.

Aunque no se cuenta con cifras exactas sobre la cantidad de familias peruanas que han optado por esta forma de educación, hay muchos foros y grupos de Facebook de padres donde comparten su experiencia de homeschooling, y cada vez más personas se muestran interesadas en que sus hijos estudien en casa de forma permanente, debido que la educación regular no cubre sus expectativas en diversos aspectos.

“Antes de cuestionar cualquier propuesta de aprendizaje alternativo deberíamos preguntarnos si todos los alumnos que estudian en un colegio del sistema regular tienen éxito. Debemos recordar que todos los niños aprenden a su ritmo. Opciones como el homeschooling acompañados con métodos como el nuestro se convierten en una gran alternativa para muchas familias en el mundo y ahora también en el Perú”, concluye Arroyo.

