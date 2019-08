¿Qué incluir en una dieta saludable en invierno para no contraer enfermedades y sentirnos bien?

Lima viene soportando temperaturas de entre 13°C a 15 °C. Este intenso frío influye en que muchas personas se sientan propensas a resfriarse. Si bien no hay un alimento en especial que nos aleje de la enfermedad, una alimentación balanceada y rica en vitaminas y minerales hará que nuestro sistema inmune se fortalezca para así también evitar la hipertensión, diabetes y el cáncer.

En esta temporada muchos optan por aquellos productos con alta densidad calórica como dulces, harinas, productos de pastelería, etc.; sin embargo, no hay mejor elección que el consumo de agua, frutas y verduras y no dejar de lado todos los grupos de alimentos (energéticos, constructores y reguladores).



Entonces, para gozar de buena salud es necesario contar con óptimos hábitos alimenticios y de cuidado del cuerpo. Aquí te compartimos algunas recomendaciones.



1. Bebidas calientes: se tiene al café en sus diversas presentaciones, chocolatadas e infusiones. Nery Quispe Camino, profesora de Nutrición de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) detalla que es recomendable consumirlos con muy bajo contenido de azúcar. De ser posible, incluir agua natural tibia o caliente, según la preferencia.



2. Sopas: hay que elegir aquellas que tengan un contenido considerable de verduras y baja cantidad de harinas (fideos, papa y arroz). Puede ser cereales como trigo, quinua o morón que contienen mayor contenido de fibra.



3. Frutas: todas son recomendables por su aporte de vitaminas, antioxidantes y fibra. Es preferible incluir aquellas de estación y de alto contenido de vitamina C como la naranja y mandarina, las cuales deben estar en la dieta diaria, por lo menos 3 porciones al día.



4. Verduras: se puede consumir diariamente a las crucíferas como brócoli, coliflor, coles y aquellas de hojas verdes que aportan vitaminas, antioxidantes y fibra. También las de pocas calorías como espinaca, acelga y lechuga. Las verduras deben incluirse en la dieta diaria por lo menos 2 porciones al día. Todas son recomendables.



5. Grasas saludables: aportan grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas, antioxidantes que son excelentes protectores de enfermedades cardiovasculares y del cáncer. Los alimentos que lo contienen son aceite de oliva, sacha inchi, pescado, palta, aceitunas y frutos secos. Además, no ingerir grasas saturadas en exceso y erradicar las grasas trans de la dieta. De igual manera moderar o reducir el consumo de carnes rojas.



Talía Pinto, nutricionista de Herbalife Nutrition, también recomienda en esta temporada de invierno no solo mantener una alimentación saludable que proteja al cuerpo de la enfermedad y del frío, sino también hacer ejercicio con regularidad, controlar el estrés y la ansiedad, lo que debe incluir dormir suficientes horas todas las noches y beber abundante agua de forma diaria para mantenerse hidratado, lo que también ayudará a evitar el envejecimiento prematuro.