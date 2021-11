Los próximos episodios de la telenovela turca “Infiel” (“Sadakatsiz”, en su idioma original) vienen generando gran expectativa entre sus miles de seguidores en España. Precisamente, este fin de semana el canal Antena 3 traerá más capítulos emocionantes de la historia de Asya y Volkan.

La telenovela “Infiel” protagonizada por la actriz Cansu Dere (Asya) y el actor Caner Cindoruk (Volkan) se ha convertido en una de las más vistas en los últimos tiempos y también es considerada como la más popular entre todas las producciones otomanas que se han creado a lo largo de los años.

La historia de “Infiel” es una adaptación de la serie británica “Doctor Foster”. Allí se relata el drama de la pareja de esposos conformada por la doctora Asya y su esposo Volkan.

La tranquilidad de la pareja se verá interrumpida luego que una mujer aparezca en sus vidas y se interponga entre ellos. Con esto llegará un periodo de crisis y Asya se dará cuenta de la infidelidad de su marido.

“Infiel” cuenta con 31 episodios en su primera temporada con una duración de 120 minutos por episodio.

HORARIO DE “INFIEL” PARA ESTE FIN DE SEMANA

La emocionante historia de amor, engaños y venganza de Asya y Volkan podrá verse este domingo en un tiempo más extenso que los otros días.

Por ello, Antena 3 ha dado a conocer el horario en que será transmitida la telenovela turca este fin de semana donde promete atrapar a sus miles de seguidores.

El horario elegido para este domingo 14 de noviembre es desde las 22:10 horas hasta las 24:00 horas (hora local).

Pero eso no es todo, pues, los capítulos de la telenovela se extienden hasta las primeras horas de la madrugada del lunes 15 de noviembre. Desde las 00:00 horas hasta las 02:30 horas (hora local) de ese día también se podrá ver esta producción.

Infiel es una de las telenovelas favoritas de España.

¿QUÉ PASARÁ EN LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS DE “INFIEL”?

Los seguidores quienes se mantienen expectantes de las nuevas historias en “Infiel”, en el próximo capítulo podrán ver una serie de situaciones que los sorprenderán.

ASYA SE ENTERA DE UN GRAN SECRETO

Uno de estos hechos es cuando Pelin sospecha que algo ha ocurrido entre Hakan y Derya luego de la reunión que sostuvieron con Volkan hace un par de noches.

Ante ello, advierte seriamente a Asya: “Tenga cuidado, porque están planeando algo en su contra”.

Sin embargo, la protagonista logra acorralar a Derya quien logra confesar todo lo que sabe. “Volkan quiere dar un importante donativo al hospital a cambio de que tu dejes de ser la directora jefe. Piensa que yo debo ocupar su lugar”, explica Derya.

Ante tal afirmación Asya se quedará sorprendida pero le indica que todavía no ha tomado una decisión al respecto: “Estoy harta de que me trates como si fuera una traidora, cuando no he dado una respuesta”.

Actriz Cansu Dere en la telenovela Infiel.

SE DESCUBRE QUE TURGAY TIENE ESPOSA E HIJO

Turgay creía que nadie iba a conocer la historia que ocultaba; sin embargo, es Arslan quien descubre gracias a Selçuck el pasado oculto de Turgay.

Para sorpresa de todos, Turgay tenía esposa y un hijo quienes fallecieron en un accidente automovilístico. Esta situación es aprovechada por Volkan quien desea tener toda la información posible para su beneficio y perjudicar a quien estaría detrás de su esposa.

Actor Caner Cindoruk ha participado en telenovelas como Mujer e Infiel.

INTENTAN ASESINAR A ASYA

Al caer la noche, Asya sufrirá un atentado luego que un hombre encapuchado ingrese a su casa y la tome por la fuerza tratando de asfixiarla; sin embargo, es Bahar quien oye los gritos de la mujer y entra corriendo a la casa y logra defenderla del sujeto.

El misterioso hombre no le queda otra opción que huir de lugar. Las mujeres inmediatamente deciden llamar a la policía.