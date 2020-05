La cuarentena para evitar la propagación del coronavirus en Colombia se extendió hasta el 11 de mayo, aunque hay posibilidad que siga todo el mes. Esta situación ha preocupado a los colombianos, principalmente a los más vulnerables, que esperan que las ayudas económicas no se detengan.

Como era previsible, la cuarentena ha mellado la economía de los colombianos y para socorrer al menos a los más golpeados, el Gobierno ordenó la entrega de un subsidio que originalmente era de 160.000 pesos a cada familia en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad; que posteriormente fue elevada a 240.000 pesos y, finalmente, se aumentó a 320 mil pesos.

Cabe mencionar que el programa de Ingreso Solidario es una transferencia monetaria para ayudar a la población que no pertenece a ningún otro programa social del Estado, pero que, por tener una actividad laboral informal, ahora está sin ingresos debido al confinamiento por la pandemia global.

Asimismo, el padrón de familias beneficiarias fue determinado por la Dirección Nacional y el Ministerio de Hacienda de Colombia a partir de la base de datos actualizada recogida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Sisbén, MinTrabajo, MinSalud y MinHacienda.

Con esta nueva ayuda económica se busca llegar a unos 3 millones de hogares vulnerables en el país. En esa misma línea, el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, explicó que los recursos se entregarán en dos giros de $160 mil. A raíz del anuncio, los ciudadanos colombianos se preguntan si esta vez recibirán el bono. A continuación, te contamos cómo averiguarlo y todo respecto al Ingreso Solidario.

En busca de ayudar a las familias más vulnerables por la pandemia del coronavirus, el Gobierno de Colombia lanzó el programa Ingreso Solidario. (Foto; Banco Agrario)

¿CÓMO SABER SI RECIBIRÉ LOS 160 MIL PESOS DEL BONO DEL DNP?

Debido a la crisis colombiana por el COVID-19, el DPN incrementó el Ingreso Solidario a $320 mil, que será entregado en dos giros e incluido en el segundo giro del programa que estaba previsto en $80.000, por lo que ahora será de $160 mil.

Para saber si eres parte del universo de beneficiarios, solo debes ingresar al portal web ingresosolidario.dnp.gov.co y al colocar tus datos sabrás el nombre de la aplicación o la entidad financiera en donde debes abrir una cuenta digital para recibir el bono o si debes acercarte a una sucursal del Banco Agrario.

Los establecimientos financieros que hacen parte de esta etapa son: Bancolombia (Nequi y Bancolombia A la Mano), Davivienda (Daviplata), Movii (Movii) y el Banco Agrario.

Si estás asignado al Banco Agrario, en el portal encontrarás un enlace que te permite ingresar los datos para conocer la sucursal a la cual debes dirigirte para recibir el abono.

El incentivo económico comenzó a entregarse desde la primera semana de abril (Foto: Gobierno de Colombia)

EL BONO INGRESO SOLIDARIO BUSCA LLEGAR A MÁS COLOMBIANOS

“El Gobierno nacional busca avanzar en el menor tiempo posible con la entrega del Ingreso Solidario. Con el paso que damos esta semana esperamos que cerca de 500.000 familias puedan tener su dinero de forma rápida y fácil en estos momentos de aislamiento y desaceleración económica”, dijo el director del DPN.

Asimismo Rodríguez señaló que si una familia beneficiaria que no ha sido identificada en esta etapa, no significa que no recibirá el bono, puesto que los giros continuarán todo el mes de mayo y serán contactados durante las próximas semanas.

En otro momento, el director del DPN explicó que con la primera etapa del programa llegaron a 1,1 millones de hogares cono cuenta bancaria y en la segunda, que se encuentra en desarrollo, se pagará a los restantes.

Finalmente, dijo que la meta es completar, el próximo lunes, los 2 millones de hogares que hayan recibido el pago de sus aportes.

