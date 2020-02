Egresar de secundaria significa para muchos jóvenes iniciar una de las mejores etapas de sus vidas: la universidad. Para algunos es el resultado del esfuerzo en cada año de estudios para alcanzar el mérito de no dar un examen de admisión debido al buen promedio, mientras que otros lucharon por alcanzar una vacante. Sea cual sea el escenario, el primer día de clases se convierte en toda una experiencia.

Los adolescentes ven esta oportunidad como algo completamente nuevo, con una gran carga de estudios, compañeros con distintas maneras de pensar y actuar, docentes y espacios por conocer; incluso, muchos tendrán que compaginar la vida estudiantil con la personal e incluso la laboral , lo que puede generarles más de una sensación extraña.

Iniciar el primer ciclo de la universidad es el comienzo de una aventura con muchas expectativas y es normal sentirse un poco nervioso por los cambios que va a generar en el día a día; por ello, José Arturo Diaz Torres, psicólogo de la Universidad San Martín de Porres, brinda algunos consejos para los ‘cachimbos’.

Mente positiva y curiosa: Sé optimista, no contamines tu mente con pensamientos negativos confía en ti y afronta los cambios con buena actitud. Explora el campus para conocer los salones en los que estudiarás, la biblioteca y los lugares donde puedes leer y trabajar entre clases. Investiga sobre los contenidos de las materias y los docentes que tendrás. Averigua los servicios a los que puedes acceder e infórmate de los convenios con los que cuenta tu carrera profesional para que puedas proyectarte.

Organízate: Está demostrado que para ser exitoso es importante la planificación, elabora un horario con tus materias incluyendo el aula donde las tomarás. Separa tus apuntes por cada materia, sé disciplinado con tu horario, desarrolla el hábito de tomar apuntes en cada clase y resalta lo más importante para que al momento de estudiar sea más fácil.

Conoce a tus compañeros: Se tratan de personas que están pasando al igual que tú por la misma experiencia y pueden ayudarse entre ustedes para tener una mejor adaptación. Asimismo, los grupos de estudio son un mecanismo muy importante para promover el aprendizaje. El desarrollar habilidades sociales nos ayuda a fortalecer nuestro sentido de seguridad, aprovéchalo.

Responsabilidad: Es vital que para ser excelente profesional y triunfar en la vida que desarrolles el sentido de responsabilidad. La universidad no es el colegio y no habrá una persona que te haga entrar a clases ni te llame la atención si llegas tarde. El asistir o no a clases es tu responsabilidad, es muy importante tomar en serio el rol de estudiante, de no hacerlo el resultado se verá al finalizar el curso.

