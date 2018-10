¿Quién es Adam Mosseri, el nuevo jefe de Instagram?

Una de las grandes noticias recientes del mundo tecnológico fue que los fundadores de Instagram, Kevin Systrom y Mike Krieger, abandonaban la red social y no ha pasado mucho tiempo para que se conozca quién es la nueva cabeza de esta plataforma.

Este lunes Facebook anunció que Adam Mosseri es el nuevo jefe de Instagram y muchos han visto este movimiento como una de las señales más evidentes de la voluntad de Mark Zuckerberg de tener una mayor control sobre la red social creada por Krieger y Systrom.

La razón de ello es que Mosseri es considerado por The Verge y otros medios tecnológicos norteamericanos como uno de los profesionales más cercanos a Zuckerberg. El ejecutivo había llegado a Instagram en un reciente cambio de organigrama entre las propiedades de Facebook.

Según cita Recode, Mosseri tiene un perfil profesional similar al de Systrom, pues también estudió diseño de la información, aunque lo hizo en la Universidad de Nueva York, ciudad en la que nació y se crió. El nuevo hombre fuerte de Instagram ingresó a Facebook en 2008 y en los 10 años que lleva trabajando para la compañía ha sido responsable de algunas secciones vitales de esta.

Luego de un breve paso por una empresa emergente ('startup') llamada TokBox, el neoyorquino inició su andadura en Facebook como director de diseño, a fin de desarrollar la versión móvil y aplicación de la red social. TechCrunch señala que, para ese entonces, Mosseri ya se había convertido en uno de los hombres confianza de Mark Zuckerberg.

Fue así que Adam Mosseri pasó a estar a cargo de la sección de noticias ('news feed') de Facebook, como gerente de producto. Esta característica es considerada por muchos como el producto más importante de toda la red social del logo azul, pues es la base del exitoso –y hoy polémico– modelo de anuncios con el que la red social ha generado beneficios por miles de millones de dólares.

Más allá de lo citado, el historial del ejecutivo no solo fue éxito, pues entre sus fracasos más sonados se encuentran el desaparecido proyecto de Facebook Home, sistema operativo para móviles que no llegó a ver la luz y buscaba ocupar el sitial de Android. No obstante, el más grande problema en el que vio envuelto Mosseri fue el escándalo de las 'fake news' de origen ruso durante las elecciones de Estados Unidos en 2016, tema que explotó mientras él estaba a cargo del 'news feed' de Facebook.

Durante la mayor parte de 2017, Adam Mosseri pidió una licencia de paternidad y a su retorno fue designado vice presidente de producto de Instagram en reemplazo de Kevin Weil, quien se marchó al equipo de 'blockchain' de Facebook.

Según Recode, de todos los gerentes de producto de la compañía, Mosseri era el único que estaba por debajo de Chris Cox. Este último es el jefe general de producto de todo Facebook y actualmente está a cargo de todas las aplicaciones de la compañía. En los años previos a su marcha con destino a Instagram, Adam Mosseri siempre reportó directamente su trabajo Cox o el mismo Mark Zuckerberg.

Los medios tecnológicos estadounidenses citan a fuentes internas de Instagram, que hablan favorablemente de Mosseri. Aparentemente, es una figura querida y más visible para los trabajadores que el resto de altos ejecutivos de Facebook.

Más allá de este detalle, la prensa internacional especula con que la llegada de Adam Mosseri a Instagram fue parte de la suma de decisiones de Mark Zuckerberg que terminó de cansar a Systrom y Krieger.

Cuando la red social de fotografía fue adquirida por Facebook en 2012, los fundadores permanecieron como líderes de esta y 'Zuck' les prometió que Instagram mantendría su independencia.

Esa tendencia se mantuvo en los años previos, pero el enorme crecimiento de Instagram en los últimos dos años habría llevado a Zuckerberg a involucrarse directamente con esta plataforma. En el último año, Mosseri y varios ejecutivos con gran pasado en Facebook han desembarcado en Instagram.

Esto, sumado a muchas decisiones de Zuckerberg como la integración casi forzada con Facebook terminaron por colmar la paciencia de los creadores de Instagram, según ha filtado la prensa. Pese a ello, tanto Krieger como Systrom han dicho que se marchan en buenos términos y para buscar nuevos proyectos.

Ya desde la semana pasada, todos daban por hecho que Mosseri sería el elegido por Zuckerberg para sacar adelante a Instagram. Aparentemente, 'Zuck' considera que la experiencia adquirida por el ejecutivo durante el escándalo de las elecciones le servirá para el futuro desarrollo de Instagram.

Por lo pronto, Adam Mosseri ha tenido palabras de elogio para sus antecesores con quienes, pese a todo lo citado antes, parece tener una buena relación. "El impacto de su trabajo durante los últimos ocho años ha sido increíble. Ellos (Systrom y Krieger) construyeron un producto que la gente ama y da alegría y conexión a demasiads vidas", escribió Mosseri sobre los fundadores de Instagram.

Queda por ver cuál es el futuro de la red social al mando de su nuevo jefe. Hace unos días, Business Insider denunció que la IGTV, la nueva plataforma de video de Instagram, albergaba imágenes de abuso infantil e incluso pornografía, por lo que Mosseri ya tiene mucho trabajo por delante.