El 23 de enero se inició la declaración de impuestos para el 2022 ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, pero la fecha está próxima a vencer. Si eres contribuyente, conoce cuál es el plazo y cómo hacer postergar la declaración.

Para este año, el IRS contrató a más de 5,000 nuevos asistentes telefónicos y agregó más personal para ayudar a los contribuyentes en la temporada fiscal para que puedan agilizar el proceso. Si aún no puedes declarar o vives en un estado declarado emergencia por desastre, atento a la nota.

¿CUÁL ES LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 2022?

El 18 de abril es la fecha límite para presentar la declaración de impuestos de 2022 o solicitar una extensión y pagar los impuestos adeudados.

¿QUÉ PASA SI NO PRESENTO LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS EN EL PLAZO INDICADO?

Si no presentarás la declaración ante el IRS el próximo 18 de abril, puedes solicitar una extensión a la agencia gubernamental hasta el 16 de octubre.

Debes saber que una prórroga de tiempo para presentar tu declaración no concede una prórroga de tiempo para pagar sus impuestos. Lo importante que debes saber, como contribuyente, es que si bien puedes solicitar una extensión para presentar la declaración al IRS antes de la fecha de límite, no obstante, si sobrepasa ese día y debes impuestos sobre los ingresos, lo más probable es que la entidad penalice con el 5% por cada mes que no se has pagado, más los intereses, esto también aplica para los inmigrantes que trabajan en el país y no presenten su declaración.

Debes presentar tu solicitud de prórroga a más tardar a la fecha de vencimiento regular para presentar tu declaración.

¿QUÉ PASA SI NO TENGO DINERO PARA PAGAR MIS IMPUESTOS?

Si no tienes dinero pagar tus impuestos ante la IRS, conoce cuáles son las opciones que se pueden emplear.

Oferta de compromiso: es un acuerdo en el que llega el IRS y el contribuyente para liquidar la deuda por menos del monto total. La entidad accede solo en estos casos: Pagar completo al IRS causaría una “dificultad económica” o sería “injusto”; hay dudas sobre el monto de la obligación tributaria; .el contribuyente no tiene los ingresos suficientes para pagar el monto total. También analiza casos excepcionales como: problemas de salud, venta de activos para pagar facturas, quedarse sin dinero para gastos básicos.

Pago a plazos: esta opción requiere de ciertos requisitos y es necesario tomar en cuenta que las tasas de interés usadas por la entidad para los pagos tardíos son de 6% pero puede cambiar.

esta opción requiere de ciertos requisitos y es necesario tomar en cuenta que las tasas de interés usadas por la entidad para los pagos tardíos son de 6% pero puede cambiar. Acude a un banco: puedes pagar tu deuda tributaria con la tarjeta de crédito, préstamos bancarios o hipotecarios. Para los contribuyentes interesados en esta opción también se recomienda proveedores externos que den facilidad al uso del crédito para pagar la factura de impuestos, como por ejemplo la Corporación de Pagos Oficiales.

¿CÓMO SOLICITAR UNA PRÓRROGA PARA PRESENTAR UNA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS?

De acuerdo con el IRS, estos son los procedimientos:

Prórroga gratuita de declaración si no debes impuestos

Los contribuyentes individuales, independientemente de sus ingresos, pueden usar Free File en IRS.gov/freefile para solicitar una prórroga automática de seis meses para presentar los impuestos. Alternativamente, los contribuyentes pueden presentar el Formulario 4868, Solicitud de Prórroga Automática para Presentar la Declaración del Impuesto sobre el Ingreso Personal de los Estados Unidos.

Prórroga al hacer un pago con una declaración de impuestos

Los contribuyentes pueden optar por enviar un pago electrónico y seleccionar el Formulario 4868 o prórroga como el tipo de pago. El IRS lo contará como una prórroga automáticamente y los contribuyentes no necesitarán presentar el Formulario 4868.

La declaración de impuestos en Estados Unidos puede prorrogarse (Foto: Pixabay)

¿QUÉ ESTADOS AMPLIARON SU FECHA DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 2022?

Algunos estados han ampliado el plazo debido a diversas declaraciones de emergencia por desastre dadas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Se trata de Alabama, Arkansas, California, Georgia, Mississippi, Nueva York y Tennessee, donde las prórrogas van del 15 de mayo al 16 de octubre.

Para verificar si tu área está incluida, consulta Alivio en situaciones de desastre. Los contribuyentes en las áreas afectadas no necesitan presentar ningún papeleo para la prórroga. Tampoco necesitan llamar al IRS para calificar a la ampliación del plazo.