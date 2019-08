¿Por qué Jeffrey Epstein estaba en prisión? Todo sobre la acusación de tráfico sexual en contra del multimillonario

El hallazgo del cuerpo sin vida del multimillonario Jeffrey Epstein, la mañana del sábado 10 de agosto, en la celda que ocupaba en el Centro Correccional de Nueva York ha generado una serie de interrogantes. Pues hasta ahora no se comprende cómo una persona acusada de explotación sexual a menores de edad, por la que enfrentaba 45 años de cárcel, pudo suicidarse, teniendo en cuenta que para este tipo de procesados se designa una vigilancia extrema; sobre todo porque ya había tratado de quitarse la vida el pasado 23 de junio, 17 días después de su detención.

Para entender mejor este caso que ha desatado una ola de dudas sobre su muerte, le contamos cómo se vino abajo el castillo de naipes de alguien que se codeaba con personalidades como Donald J. Trump, Bill Clinton, el príncipe Andrés de Gran Bretaña, Leslie H. Wexner, dueño de Victoria’s Secret , entre otros más. Principalmente, saber por qué estaba recluido en prisión.

Reabren el caso de Jeffrey Epstein y es detenido

Aparentemente, parecía que Jeffrey Epstein había logrado escapar de la justicia tras haber sido acusado por varios años de su trato con adolescentes y mujeres jóvenes. Sin embargo, en noviembre de 2018 surgieron preguntas a raíz del informe publicado por The Miami Herald en el que se daba a conocer, por primera vez, con nombres a cuatro de sus víctimas, quienes ahora son adultas. La interrogante principal era: ¿de qué modo consiguió el acuerdo de culpabilidad luego que se revelara la identidad de las supuestas agredidas?

A raíz de ello, en febrero, el Departamento de Justicia informó que abrió una investigación para determinar si el acuerdo, que le permitió al multimillonario no ir a juicio, estuvo inmerso en faltas cometidas por los fiscales en el manejo de su primer caso. A su vez, la Fiscalía de Manhattan inició su propia indagatoria sobre las acusaciones de tráfico sexual contra Epstein.

Algo que sorprendió a muchos fue que el caso de 2008 en Florida había sido llevado por el fiscal R. Alexander Acosta, quien desde el 2017 era secretario de Trabajo de los Estados Unidos en el gobierno de Trump. Después de que en julio anunciaron nuevos cargos contra Jeffrey y al resultar cuestionada su actuación ese año al permitirle eludir la prisión, renunció a su cargo.

Epstein fue arrestado por tráfico sexual de menores el pasado 6 de julio en el aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey tras retornar con su avión privado de París, donde tenía una residencia. Esa misma tarde, agentes del FBI ingresaron a su mansión de siete pisos y hallaron en una caja fuerte un CD con gran cantidad de fotos de sus víctimas, algunas completamente desnudas.

¿De qué se le acusaba a Jeffrey Epstein?

Entre los años 2002 y 2005, Jeffrey Epstein fue acusado de contratar en su mansión, ubicada en la lujosa y residencial Upper East Side de Manhattan, a decenas de menores de edad, algunas de 14 años, para que le dieran masajes sin ropa, mientras él se masturbaba.

A cambio de los encuentros, ellas recibían cientos de dólares en efectivo y, una vez reclutadas, les pedía que regresen para continuar repitiendo los abusos. Incluso, solicitó a varias de ellas “captar más jovencitas para tener nuevas víctimas que explotar, creando una red”, según los fiscales. La acusación señala también que tres de sus empleados ubicados estratégicamente, uno en Manhattan y dos en Florida, lo ayudaron a organizar sus “encuentros sexuales”.

Lo que provocó esta primera investigación contra el magnate fue la denuncia que interpuso en 2005 una de sus presuntas víctimas ante la policía en Palm Beach. En mayo de 2006, Epstein es acusado de actos sexuales ilegales con un menor y, más adelante, el caso se remite al FBI.

Pese a todo se declaró inocente. Si se le encontraba culpable habría enfrentado hasta 45 años de prisión. Es así que en 2007 llega a un acuerdo de culpabilidad con el fiscal estadounidense Alex Acosta en el que Epstein solo se declaró culpable de dos cargos: de solicitar prostitución, incluso con un menor. En junio de 2008 fue sentenciado a 13 meses de prisión.

Jeffrey Epstein tuvo trato privilegiado en prisión

Según The Miami Herald, en el artículo que publicó en noviembre de 2018, el acuerdo al que llegó el multimillonario con Acosta fue calificado como un “trato especial”, pues los 13 meses al que fue condenado lo cumplió en libertad condicional en un ala privada de una cárcel del condado, bajo custodia de sus propios equipos de seguridad. También se le permitía irse a trabajar, hasta 12 horas al día, seis días a la semana.

El acuerdo, igualmente, requería que llegara a pactos financieros con sus víctimas adolescentes, así como registrarse como agresor sexual.

La red del multimillonario

La muerte de Epstein se produjo un día después de que las autoridades judiciales de Estados Unidos publicaran 2.000 páginas de testimonios del proceso judicial en su contra y en la que se daba a conocer la lista de clientes de su red de prostitución de menores en círculos políticos y Wall Street. Se conoció que su mano derecha era Ghislaine Maxwell, hija del empresario británico de los medios de comunicación Robert Maxwell.

Virginia Giuffre, una de las primeras víctimas señaló que cuando era menor de edad, el magnate la obligó a tener relaciones sexuales con el hijo de la Reina Isabel II, algo que siempre negaron. Pero el Príncipe Andrés era uno de los tantos personajes conocidos que solicitaron servicios.

La joven detalló que entre ellos estaban el exgobernador de Nuevo México, enviado especial para Corea del Norte con Bill Clinton, ex secretario de Energía con ese presidente, y ex candidato a la presidencia con el Partido Demócrata Bill Richardson. También está el ex senador demócrata, mediador en el proceso de paz en Irlanda de Norte, enviado de Barack Obama para Oriente Medio, y expresidente de la mayor empresa de comunicación y entretenimiento del mundo, Disney, George Mitchell. Otro nombre relevante es el científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, según sus siglas en inglés) y padre de la Inteligencia Artificial Marvin Minsky.

Giuffre, quien ahora tiene 35 años, narró que entró al círculo de Epstein cuando comenzó a trabajar en el club de campo de Donald Trump en Mar-a-Lago, en Florida, en la época en la que ambos eran amigos, y fue contratada por Maxwell para ser “masajista”, pero luego pasó a ser parte de la red de prostitución.

Los amigos de Jeffrey Epstein

Además, de Donald J. Trump, Bill Clinton, el príncipe Andrés de Gran Bretaña y Leslie H. Wexner, el círculo de amigos de Epstein estaba en Hollywood como Dustin Hoffman, Alec Baldwin, Ralph Fiennes, y Woody Allen. Asimismo, el cantante Phil Collins y las estrellas del periodismo George Stephanopoulos y Charlie Rose.

Entre sus amistades también figuraban mujeres. Sarah Ferguson, duquesa de York, y ex esposa del Príncipe Andrés; Courtney Love, cantante de rock y viuda del líder de Nirvana, Kurt Cobain; y la periodista Katie Couric.

Reacción de las víctimas tras su muerte

Las presuntas víctimas del magnate se mostraron decepcionadas porque ya no será juzgado. “Estoy extremadamente enojada y herida pensando que una vez más pensó que estaba por encima de nosotros y tomó la salida fácil”, dijo Jena-Lisa Jones en un comunicado.

“Hubiéramos preferido que viviera para enfrentar la justicia. Nuestros casos civiles aún pueden proceder contra su patrimonio. Las víctimas merecen ser reparadas por el daño que causó de por vida”, señaló la abogada de una de las mujeres.

¿Qué pasa con el caso tras su muerte?

El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Berman, lamentó que la muerte de Epstein impida que responda a la justicia, pero aseguró que las investigaciones continúan y se centrarán en quienes fueron señalados como cómplices.

“A aquellas valientes jóvenes mujeres que ya han salido adelante y a las muchas otras que todavía están por hacerlo, déjenme reiterarles que seguimos comprometidos a respaldarlas y que la investigación por la conducta alegada en la acusación, que incluyó un cargo por conspiración, permanece abierta”, afirmó Berman.

Lo mismo hizo el fiscal general, William Barr, quien anunció la apertura de una investigación especial. “La muerte de Epstein genera serias preguntas que deben ser respondidas. Adicionalmente a la investigación del FBI he consultado con el inspector general, quien está abriendo una investigación sobre las circunstancias de la muerte del señor Epstein”.

Quién era Jeffrey Epstein?

Jeffrey Edward Epstein nació en Brooklyn, Nueva York, el 20 de enero de 1953. Sus padres, de origen judío, se casaron poco antes de que naciera. Él creció en Coney Island junto a su familia de cuatro integrantes, pues él era el mayor de dos hijos.

Epstein se educó en dos escuelas públicas cercanas, primero fue a la Public School 188 y luego a la Mark Twain Junior High School. En 1967, asistió al National Music Camp en el Interlochen Center for the Arts porque fue un músico talentoso, pues aprendió a tocar el piano cuando tenía solo cinco años. Se graduó en 1969 de la Lafayette High School a la edad de 16, saltándose dos grados.

Poco después, en ese año, asistió a clases en Cooper Union hasta que cambió de universidad en 1971 y se matriculó al Courant Institute of Mathematical Sciences en la New York University, pero abandonó la institución sin conseguir un título.

El año 1974 consiguió trabajo como profesor de matemáticas y física en Dalton, una escuela de élite en Manhattan. Aunque su permanencia fue breve, era recordado por mostrarse siempre dispuesto a violar las normas de la escuela en su trato con las alumnas.

Pero fue a través de Dalton que pudo contactarse con ricos y poderosos de Nueva York logrando conseguir empleo en el banco neoyorquino de inversión Bear Stearns, donde permaneció hasta 1981 cuando renunció para iniciar su propia firma de consultoría. En 1988 fundó J. Epstein & Company, la compañía que le permitió aumentar su red de contactos con ejecutivos de Wall Street.

A pesar de que aseguraba manejar grandes fortunas de multimillonarios, se desconocía quiénes eran sus clientes. Se supo que su único inversor prominente y conocido era Wexner, quien le entregó autoridad para manejar toda su fortuna durante casi 16 años; no obstante, tras el escándalo que involucró a Jeffrey, ha dicho que cortó sus lazos el año 2007 porque se enteró que se habría apropiado de su dinero, pero este hecho jamás lo notificó a las autoridades que en ese año ya investigaban a Epstein.

Debido a la fortuna que amasó adquirió una mansión en el Upper East Side de Manhattan, un jet Boeing 727, varias residencias en Florida, Nueva York y París, un rancho en Nuevo México, numerosos vehículos de lujo y acceso a aviones helicópteros. Además, era dueño de una isla privada en las Islas Vírgenes estadounidenses, a donde trasladó una gran parte de su negocio de consultoría financiera en 1999.