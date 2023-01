Es toda una celebridad, pero también “soy como cualquier otra persona”. El 2022 fue un gran año para Jennifer Lopez pues no solo se casó con su gran amor Ben Affleck, sino que oficialmente se convirtió en madrastra de tres pequeños y empezó a experimentar la convivencia de los hijos de Jennifer Garner con los suyos, así como toda la vorágine de emociones de una recién casada. Es aquí donde ella empezó a “luchar” para encontrar un equilibrio entre su vida hogareña y su carrera, algo por lo que “a veces sufro en silencio”, ¿por qué lo dijo? Aquí los detalles.

“¿Cómo digo esto? Doy lo mejor de mí tanto como puedo (...) No soy de los que comparten mi angustia. No siento que esa sea mi vida como artista. Siempre muestras lo mejor de ti. Pero soy un ser humano como todos los demás, y a veces sufro en silencio”, contó la estrella de 53 años a la revista People.

En la conversación en el marco del estreno de su nueva película ‘Shotgun Wedding’, que se realizó el miércoles 18 de enero en Hollywood, JLo agregó que “la verdad es que soy como cualquier otra persona. A veces lucho, a veces me pregunto y a veces dudo, y soy insegura”.

En medio de todo esto, la cantante de “I’m Real” continúa con sus planes pues hay “mucho por venir este año”. Para el 2023 tiene proyectos que la emocionan.

“Pongámoslo de esa manera. Mucho intercambio y cosas artísticas que creo que serán reveladoras para la gente. Y estoy feliz de hacer eso. Estoy feliz de compartir eso”, agregó. Entre todo esto está el estreno de su noveno álbum de estudio ‘Marry Me , This is Me... Now’ que “narra el viaje emocional, espiritual y psicológico que ha emprendido en las últimas dos décadas”.

Ben Affleck acompañó a Jennifer Lopez al estreno de 'Shotgun Wedding' en Hollywood. (Foto: @elgordoylaflaca / Instagram)

La convivencia con los hijos de Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck se reconciliaron en 2021 algo que deribó en que sus hijos Max y Emme y los de su marido Violet, Samuel y Seraphine empezaran a convivir bajo el mismo techo, ¿cómo está viviendo la maternidad?

“Nos mudamos juntos. Los niños se mudaron juntos. Ha sido una especie de transición emocional, pero al mismo tiempo, todos mis sueños haciéndose realidad. Y ha sido un año fenomenal. Creo que ha sido mi mejor año desde que nacieron mis hijos”, confesó a Today. Ahí no quedó todo, pues dedicó unas bonitas palabras a su esposo afirmando que “él es un sueño. Es un encanto”.

