El próximo 26 de enero se realizarán las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, en las que 24’799.384 de votantes elegirán a los nuevos integrantes del Parlamento que completarán el periodo legislativo que actualmente encabeza la Comisión Permanente tras la disolución del Congreso.

A pesar de que faltan pocas semanas para el día del sufragio, algunos se preguntan dónde les toca votar y si fueron elegidos miembros de mesa. Para que evites contratiempos, te contamos que esta información está disponible en la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Asimismo, es preciso indicar que el voto es obligatorio para todos los(as) ciudadanos(as) peruanos(as) a partir de los 18 años; mientras que para los mayores de 70 años, el sufragio es facultativo.

El voto es obligatorio para todos los(as) ciudadanos(as) peruanos(as) a partir de los 18 años (Foto: Andina)

¿DÓNDE VOTO Y COMO SÉ SI SOY MIEMBRO DE MESA?

La ONPE habilitó a través de su página web www.onpe.gob.pe la aplicación web “CONSULTA TU LOCAL DE VOTACIÓN”, el cual permitirá conocer a los electores los centros educativos a donde tendrán que ir a sufragar el domingo 26 de enero.

Esta información está disponible desde el viernes 27 de diciembre del presente año. Aquí, los más de 24 millones 700 mil peruanos aptos para emitir sus votos pueden conocer en cuál de los más de 5.400 locales de votación tienen que hacerse presentes para sufragar.

En la misma página a la que ingresará a ver su local de votación, también se podrá ver si fue elegido miembro de mesa. Para ello, realiza los siguientes pasos:

1. Accede a la página web de la ONPE. Ni bien ingresas aparecerá una ventana donde dice “Consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa”, haz click sobre ella.

Página de la ONPE donde podrá ver su local de votación y si es miembro de mesa (Foto: ONPE)

2. Se abrirá una nueva ventana en la que tendrás que llenar los siguientes campos: ingresar tu número de DNI y el texto que aparece en la imagen. Luego da clic en “consultar" y aparecerá otra ventana.

Página para completar su DNI y saber su local y votación y si es miembro de mesa (Foto: ONPE)

3. En la nueva ventana aparecerá tus nombres y apellidos completos, si fue elegido miembro de mesa, el número de mesa de sufragio, el tipo de voto (convencional o electrónico), número de orden, local de votación y su croquis, así como la dirección. Si fue elegido miembros de mesa.

A la plataforma web también pueden ingresar y consultar su local de votación, los peruanos residentes en el extranjero.

¿QUÉ PASA SI NO VOTO O NO CUMPLO COMO MIEMBRO DE MESA?

En principio, el voto es obligatorio para todos los(as) ciudadanos(as) peruanos(as) a partir de los 18 años. Para los mayores de 70 años, el sufragio es facultativo.

ELECTOR OMISO

La Ley 28859 establece que quienes no asistan a sufragar este 26 de enero de 2020, tendrpan que pagar una la multa que equivaldrá a S/84 (2% de 1 UIT), monto clasificados para los “no pobres”; mientras que para los considerados “pobres no extremos” y “pobre extremo”, las cantidades ascienden a S/42 (1% de UIT) y S/21 (0.5% UIT), respectivamente.

MIEMBRO DE MESA OMISO

Para quienes no cumplan con ser miembros de mesa (titulares o suplentes) o se nieguen a ejercer esa función pagarán una multa por omiso a la instalación de mesa.

El monto a pagar es único y será de S/ 210 (5% de 1 UIT), sin importar el nivel socioeconómico.

MIEMBRO DE MESA Y ELECTOR OMISO

Si un miembro de mesa, titular o suplente, no acude a cumplir su deber cívico y tampoco vota en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, se le impondrá tanto la multa de 210 soles como la que le corresponde en función a la clasificación del lugar donde reside.

Miembros de mesa durante elecciones (Foto: Andina)

CLASIFICACIÓN DE NIVEL DE POBREZA

El JNE precisó que la tabla de multas para las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 se actualiza sobre las bases de una clasificación por localidad y nivel de pobreza elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y conforme a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

¿QUÉ PASA SI NO CANCELO MIS MULTAS?

Los ciudadanos que no cancelen las multas estarán impedidos de efectuar trámites administrativos, conforme lo estipula la Ley 28859, como no poder inscribir cualquier acto relacionado con su estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.), no poder intervenir en procesos judiciales o administrativos, no poder realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato, no poder ser nombrado funcionario público, no poder inscribirte en cualquier programa social y/o obtener brevete.

