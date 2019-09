"Joker": ¿por qué el Guasón de Heath Ledger siempre se lamía los labios?

“Joker”, la película de uno de los principales enemigos de Batman en las historietas de DC Comics, está a pocas semanas de estrenarse a nivel mundial y ya ha sido galardonada con un León de Oro en el Festival de Venecia, uno de los premios más importantes de la industria.

Durante muchos años, sus adaptaciones cinematográficas han sido bien recibidas por los fans, siendo considerada la de Heath Ledger, en "The Dark Knight", una de las mejores caracterizaciones de todos los tiempos. Ahora, muchos fans de este personaje, tienen grandes expectativas sobre la actuación de Joaquin Phoenix y se está rumoreando que este sería el mejor trabajo del intérprete de 44 años.

No cabe duda que esta es una de las películas más esperada de 2019 y muchos seguidores de las historias de DC han asegura que esperan que el resultado sea sumamente espectacular y esté a la altura de la interpretación que hizo Heath Ledger en 2008.



El actor australiano murió en enero de 2008, pero dejó un gran legado que será recordado por siempre en la historia del mundo cinematográfico. Su personaje, el “Joker”, también será recordado por algunas características que hicieron único a este villano y uno de ellos es que siempre se lamian los labios. Aquí te vamos a contar como es que surgió este tic que inmortalizó el actor.



LA LENGUA DEL PAYASO MÁS VILLANO DE LOS COMICS

Heath Ledger se convirtió en uno de los actores más aclamados por su actuación como el “Joker”. Este personaje daba miedo, estaba loco, pero era un payaso muy coherente con sus pensamientos, él tenía claro una cosa y es que quería ver arder el mundo y desde su perspectiva, era una noble causa. Con la faz blanca, con una cicatriz que construía una sonrisa en su rostro y siempre con un as bajo la manga, el Joker de Ledger se hizo inmortal a pesar de que el actor australiano falleció y sigue siendo recordado.

Uno de los rasgos que definió al “Joker” de "The Dark Knight", fue, sin dudas, la lengua del personaje. Cada vez que podía, el actor se pasaba la lengua por los labios y si bien esta manía permitió al payaso a diferenciarse de cualquier otro villano visto en el cine, en realidad su origen tiene un tono más práctico que artístico.

En el documental “I Am Heath Ledger” (2017) se reveló que lamerse los labios fue una ‘técnica’ que el actor desarrolló para pasar menos tiempo en el tráiler de maquillaje de “The Dark Knight”.



Para la segunda película de Batman, que sería la penúltima de Ledger, el actor debía usar unas prótesis sobre los labios que simularían las cicatrices del Joker, pero las mismas podían caerse fácilmente cuando hablaba. ¿Qué se le ocurrió entonces al actor? Para evitar estar sentado en la silla de maquillaje varias veces al día, el intérprete se lamía los labios para evitar que las prótesis se caigan y sin quererlo, de esta forma creó uno de los rasgos más distintivos de su personaje.



Heath Ledger se convirtió en uno de los actores más aclamados por su actuación como el “Joker” (Foto: Warner Bros. Pictures) Heath Ledger se convirtió en uno de los actores más aclamados por su actuación como el “Jocker” (Foto: Warner Bros. Pictures)

El mismo documental reveló que para convertirse en el “Joker”, Heath Ledger pasó seis semanas encerrado para preparar el personaje y perfeccionar sus características. El intérprete sentía que por primera vez en su carrera era un actor. Sentía que podía controlarlo todo en el set y a pesar de lo demandante que podía ser el "Joker”, Ledger era feliz y lo demostraba fuera del set. No se cansaba, solo quería más y por eso siempre estaba tras el director Christopher Nolan.

TRÁILER DE “JOCKER”

El primer tráiler de "Joker" fue publicado el miércoles 3 de abril, poco después de mostrarse en la CinemaCon 2019, y por lo visto, Arthur Fleck se convierte en el Joker después de ser golpeado, humillado y despreciado por la sociedad durante mucho tiempo. La locura es su única respuesta cuando no puede hacer nada para escapar del abismo.



"Mi madre siempre me decía que sonría y ponga cara de felicidad. Me dijo que yo tenía una misión. Hacer reír y alegrar al mundo", dice Arthur, pero también también que el "mundo está cada vez más loco".



Además de muchas desgracias para Arthur, el primer adelanto de la cinta presenta a otros personajes como Zazie Beetz en la piel de Sophie Dumond y Frances Conroy como la madre de Arthur, cuya relación parece ser un tanto extraña. Thomas Wayne también tiene un espacio, donde condena un atentado en la ciudad.

"Solía pensar que mi vida era una tragedia... ahora veo que es una comedia", reza Arthur al final del tráiler.



Tras la presentación del tráiler en la CinemaCon, Todd Phillips comentó que su "Joker" aún estaba "tomando forma", pero que sería una "sorpresa" cuando llegue al cine.



"Supuse que eso es lo que se espera de una historia de origen sobre un personaje querido que no tiene una historia de origen definitiva", remarcó.



Para Phillips, "Joker" puede describirse con una palabra: es una "tragedia".



Arthur es otra víctima de Gotham City (Foto: Joker / Warner Bros.) Arthur es otra víctima de Gotham City (Foto: Joker / Warner Bros.)

El 28 de agosto de 2019 fue lanzado el tráiler final de "Joker", que además de dejar escuchar completa la risa de Arthur Fleck, muestra su ascenso, su relación con Sophie Dumond (Beetz), Thomas Wayne (Cullen) y Murray Franklin (De Niro), además que él mismo elige su nombre: Joker.



Después todo se torna caótico. Los payasos inundan Gotham City y Arthur lo disfruta, porque su ascenso no es un ascenso cualquiera. Es un ascenso en el mundo del crimen.



FECHA DE ESTRENO DE “JOKER”

"Joker" será estrenada a inicios de octubre de 2019 en todo el mundo.



Fecha de estreno de Joker en Estados Unidos: 4 de octubre de 2019

Fecha de estreno de Joker en Perú: 3 de octubre de 2019

Fecha de estreno de Joker en México: 4 de octubre de 2019

Fecha de estreno de Joker en España: 4 de octubre de 2019