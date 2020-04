La PlayStation 5 o PS5 es una de las consolas más esperadas de los últimos años. La nueva generación de videojuegos de Sony comenzará con este lanzamiento que promete tener una mejora significativa en la manera que sus consumidores ven los juegos de consola, compitiendo principalmente con la nueva Xbox Series X que también está siendo preparada por Microsoft para los próximos años.

Sin embargo, ninguna de las dos nuevas consolas estarían listas en sus lanzamientos sin los videojuegos de entrada. Es una costumbre que cada nueva consola venga con exclusivos de parte de PlayStation y de Microsoft, además de una gran variedad de títulos que cruzan ambas plataformas para ser disfrutados por cualquier gamer en su consola (o PC) favorita.

Considerando que la nueva PlayStation 5 está cerca a su lanzamiento, ya que Sony confirmó hace poco que llegaría para el verano del 2020 en Estados Unidos, es muy probable que existan títulos ya confirmados para la llegad de esta nueva consola, así como muchos otros títulos que se rumorean estarán listos para la nueva generación.

¿Qué juegos estarían confirmados y rumoreados para la PS5? Aquí te compartiremos una pequeña lista de algunos títulos que los desarrolladores han confirmado llegarán a la PlayStation 5 y otros videojuegos que sus creadores no se pronuncian, pero hay algunas pistas de que llegarán para la nueva generación.

JUEGOS CONFIRMADOS PARA LA PLAYSTATION 5 O PS5

GODFALL

Godfall llegará como un nuevo título para la PlayStation 5 (Foto: Counterplay Games/Gearbox)

OUTRIDERS

Outriders llegará a la nueva consola de Sony (Foto: Square Enix)

THE LORD OF THE RINGS: GOLLUM

The Lord Of The Rings: Gollum es el nuevo videojuego de Daedalic Entertainment de la famosa saga (Foto: Sony)

WARFRAME

Warframe llegará a la nueva PlayStation 5 de Sony con su clásico multijugador (Foto: Steam)

GOTHIC

Gothic es un remake del juego original dirigido por THQ Nordic para PlayStation 5 (Foto: Sony)

RAINBOW SIX SIEGE Y RAINBOW SIX QUARANTINE

Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine llegará junto a la entrega original a la nueva PlayStation 5 (Fotos: Ubisoft)

JUEGO DE BLUEPOINT STUDIOS

Los responsables del remake de Shadow of the Colossus comentaron que están preparando un juego nuevo para la PlayStation 5 (Foto: Sony)

WATCH DOGS: LEGION

Watch Dogs Legion. (Fotos: Ubisoft)

GODS AND MONSTERS

Gods & Monsters llegará para la nueva PlayStation 5 (Foto: Sony)

WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 9

El juego oficial de la World Rally Championship de FIA llegaría con su novena entrega para la PlayStation 5 (Foto: WRC)

DYING LIGHT 2

Dying Light 2 llegará antes de mediados de año del 2020 a PS4, Xbox One y PC, pero también estará disponible para la PS5 (Foto: Sony)





JUEGOS RUMOREADOS PARA LA PLAYSTATION 5 O PS5

CYBERPUNK 2077

"Cyberpunk 2077" es uno de los videojuegos más ambiciosos del momento, apuesta por una distopía futurista en clave "Bladerunner" con Keanu Reeves como uno de sus protagonistas (Foto: E3)

DEATH STRANDING

Death Stranding es el nuevo videojuego de Hideo Kojima con la ayuda de Sony (Foto: Sony)

GHOST OF TSUSHIMA

"Ghost of Tsushima" es el juego que recrea con detalle Japón en siglo XIII durante la invasión mongola, su protagonista es el último samurai en la Isla de Tsushima, que deberá aprender un nuevo estilo de lucha para acabar con la invasión (Foto: Sony

THE LAST OF US: PART 2

The Last of Us Part II es uno de los títulos más esperados para saber qué sucedió con Joel y Ellie (Foto: Sony)

STARFIELD

Starfield (Foto: Bethesda)

THE ELDER SCROLLS 6

The Elder Scrolls VI (Foto: Bethesda)

GRAND THEFT AUTO 6

Aún queda por ver más información de la sexta entrega de Grand Theft Auto (Foto: Montaje)

FINAL FANTASY 7 REMAKE

Final Fantasy VII Remake llegó para las consolas de la actual generación, pero no se sabe si llegará a la PS5 (Foto: Sony)

HORIZON ZERO DAWN 2

Horizon Zero Dawn tendrá una segunda parte y podría llegar a la PS5 (Foto: Guerrilla Games)

GOD OF WAR 2

God of War 2 es más que una simple posibilidad, ya que las aventuras de Kratos y su hijo aún no terminan (Foto: PlayStation)

BATTLEFIELD 6

Aún no se ha confirmado nada, pero Battlefield VI debería estar a la vuelta de la esquina esperando su debut en la PlayStation 5 (Foto: DICE)

GRAN TURISMO

Gran Turismo Sport, disponible para PS4 y es compatible con VR podría llegar para la próxima generación con este u otro nuevo título (Foto: Sony)

