El mundo está en plena cuarentena mundial por el COVID-19, el nuevo virus que ha sido declarado como pandemia según la Organización Mundial de la Salud. En este contexto, se ha especulado mucho del líder norcoreano Kim Jong-Un sobre una supuesta cirugía cardiaca fallida que lo pondría en un estado vegetativo por esta misma intervención que salió mal. En otros casos, algunos medios internacionales incluso han afirmado que habría muerto en la cama de un hospital.

Aún no se ha confirmado ninguna de estas teorías, pero el gobierno asiático ha insistido en que él se encuentra bien de salud a pesar de que su última aparición pública fue el pasado 11 de abril del 2020. Con todo esto, una antigua película de Evan Goldberg y Seth Rogen ha salido a la luz nuevamente por el curioso personaje al que hacen sátira: el mismísimo Kim Jong-Un.

“The Interview”, también conocida como “Una loca entrevista” en Hispanoamérica, tuvo como actores principales a James Franco y a Seth Rogen a la vez que este tomaba el papel de director. Desde sus inicios esta película creó muchos problemas por retratar al líder norcoreano y su producción estuvo en una disputa con ese gobierno.

¿Qué pasó exactamente en la película y por qué causó tantos problemas? Esta es la información de la rara vez que el líder de Corea del Norte fue satirizado en una película de Hollywood.

¿QUÉ PASÓ CON “THE INTERVIEW”?

“Dave Skulark (James Franco) es un famoso presentador de un programa de noticias que trabaja con su productor Aaron Rapoport (Seth Rogen) entrevistando a gente muy reconocida en todo el mundo. De pronto, su vida cambia cuando consiguen una entrevista exclusiva con Kim Jong-Un (Randall Park), el dictador de Corea del Norte. Tal oportunidad es aprovechada por la CIA para hacer un intento de asesinato contra Kim.”

Tal como indica su sinopsis oficial, esta comedia satírica tenía la intención de hacer una broma sobre lo que podría pasar si un periodista era designado para hacer un atentado contra un líder mundial. Rogen y Goldberg idearon la película en el 2000 cuando aún Kim Jong-il estaba al mando, pero luego de su muerte en el 2011 decidieron esperar hasta que Kim-Jong-Un tomó el poder.

El problema con esta película comenzó luego del rodaje que culminó en Vancouver el 20 de diciembre de 2013 y comenzó su post-producción. A este punto los jefes de Sony Pictures estaban preocupados por la película, pero continuaron con su desarrollo y publicación hasta que en noviembre del 2014 surgió un ciberataque a la compañía que filtró mucha información clasificada.

Este grupo demandó a Sony que retirase de sus planes de estreno “The Interview”, e incluso se refirió a la misma como una “película de terrorismo”. El 16 de diciembre del 2014, el mismo grupo amenazó con hacer atentados terroristas en los cines que proyectaran la película de manera pública y a raíz de esto muchas cadenas de cine evitaron hacerlo para evitar ataques contra sus consumidores.

El estreno de la película causó tantos conflictos que incluso la Comisión de Defensa Nacional de Corea del Norte acusó a Estados Unidos de presentar el film como algo “deshonesto y que hiere la dignidad del supremo liderazgo de la RPDC agitando el terrorismo”. Obama respondió en su momento a estas amenazas y acusó a la dictadura de Corea que todo lo perpetrado contra Sony si era terrorismo.

Al final, la cinta no se estrenó en todos los cines de Estados Unidos y solo algunas cadenas independientes como “Plaza Theater” de Atlanta y “The Alamo Drafthouse” en Dallas decidieron poner a “The Interview” en cartelera. La película después fue adquirida por Netflix para su distribución dentro del territorio de Estados Unidos y no hay planes para que la misma tenga una versión en DVD o Blu-Ray.

Hasta la fecha tampoco se ha probado que los ataques cibernéticos a la central de Sony Pictures hayan sido obra de Corea del Norte, algo que ellos han negado rotundamente a lo largo de los años. Desde entonces, Estados Unidos se toma muy en serio la producción audiovisual de sátiras y comedia con respecto a otros gobernantes del mundo.

