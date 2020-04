“La casa de papel” es una de esas series que no necesita presentación. Durante su primera y segunda temporada se convirtió en el programa de televisión de habla no inglesa más popular de toda la plataforma de Netflix. Sus carismáticos personajes se convirtieron en parte de la cultura popular actual y su éxito se tradujo en la renovación de tres nuevas temporadas que completarían otro arco en la historia de los atracadores más famosos de España.

Sin embargo, no hay duda alguna que no todos gozan de la misma popularidad. Para bien o para mal, sus interpretaciones dieron de qué hablar a todos los usuarios de Netflix, pero uno destacó entre todos: Berlín, el líder del atraco de las primeras dos temporadas que es interpretado por Pedro Alonso. Este personaje se volvió tan vital para la serie que incluso sus creadores llamaron de nuevo al actor para que haga presencia en la tercera, cuarta y quinta temporada.

Ahora, gracias al documental de Netflix “Money Heist. The Phenomenon”, se han revelado muchos secretos de Álex Pina, el creador de la serie, junto a otros datos de la producción que muchos no creerían si no fuera contado por sus mismos protagonistas. Como por ejemplo, que el personaje de Berlín estuvo a punto de no ser incluido en “La casa de papel”.

¿Alguien podría imaginarse “La casa de papel” sin la participación de Berlín? Considerando que es uno de los protagonistas y de los personajes más queridos, parece imposible siquiera plantearse esa idea, pero Álex Pina confesó lo que sucedió cuando presentaron las primeras pruebas para la serie.

¿POR QUÉ BERLÍN CASI ES ELIMINADO DE “LA CASA DE PAPEL”?

“La casa de papel”: Pedro Alonso, actor que da vida a 'Berlín' (Foto: Netflix)

Álex Pina revela muchos secretos de “La casa de papel” en el nuevo documental “Money Heist. The Phenomenon” que incluye una serie de llamadas de alerta sobre el personaje de Pedro Alonso. Muchos consideraban que debería sacarlo de la serie por ser un misógino declarado y porque sus maneras de tratar a las demás personas era demasiado egocéntrico.

“Alguien me dijo, ‘este personaje no calza a veces. Deberías dejarlo fuera de la serie’", comentó Pina en el documental. “Yo dije que no tenía intención alguna de quitarlo del show. Es un misógino, narcisista y psicópata en muchas maneras, pero si podemos tener un personaje como él en la serie, la audiencia podría elegir libremente de qué lado están, ¿verdad?”, apuntó el creador de “La casa de papel”.

Ahora, también menciona que fue una total sorpresa que tal personaje sea tan popular entre los jóvenes que vieron la serie, ya que con esas características debería haber sido el villano con el cuál todos podrían canalizar su odio, pero en lugar de eso (además de considerar el final “heroico” que tuvo) muchos lo han posicionado como el mejor personaje de “La casa de papel”.

Berlin, personaje del actor Pedro Alonso, "regresó de la muerte" para la tercera y cuarta temporada a modo de recuerdo (Foto: Netflix)

“Las personas necesitan revisar sus cabezas porque estoy muy seguro que él no es el personaje que quieres de marido para tu hija. Ese lado dominante, su liderazgo, y lo demás nos causa repulsión, pero también brinda una sensación de seguridad", finaliza en su confesión Pina.

Lo cierto es que “La casa de papel” no hubiera sido el éxito que fue si todos sus personajes hubieran sido diferentes o algunos de ellos cambiados. De menor o mayor medida, el hecho de que Berlín se mantenga en la idea original de su director fue uno de los motivos de su éxito en todo el mundo y ahora todos sus fans esperan verlo en la quinta temporada que completará la historia del robo al Banco de España.

