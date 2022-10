La moneda de un sol ya tiene más de treinta años de circulación en el Perú, pero es probable que en algún momento de tu vida hayas tenido en tus manos unas de un color rojizo. ¿A qué se debe? En esta nota de Mag te lo explicamos.

Luego de publicarse la Ley N° 25295 en 1991, se estableció que la unidad monetaria en el Perú sea el Nuevo Sol, según explica el Banco Central de Reserva del Perú (BCR). De esta manera, las primeras monedas bajo esta denominación empezaron a circular desde del 1 de octubre de 1991.

Con el transcurrir de los años, muchas personas tuvieron en sus manos monedas de un sol (en el 2015 el Congreso de la República votó a favor de rebautizar la moneda) con un tono de color rojizo, algo que generó desconfianza en comerciantes. Algunos pensaron que el dinero no tenía validez, mientras que otros emplearon diversos métodos para quitarle el color rojizo y reutilizarlo.

¿Por qué algunas monedas de un sol tienen el color rojo?

En una entrevista a Perú.com, un representante del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) explicó que estas monedas no son falsas y contó por qué fueron pintadas de rojo.

“Esta coloración no se debe al efecto del paso del tiempo en la aleación de alpaca sino a que algunos establecimientos de tragamonedas que no utilizan fichas, pintaban las monedas de rojo con la finalidad de que los clientes las canjeen antes de retirarse y así no quedarse desabastecido de fichas”, indicó un representante en el año 2017.

Si bien algunas monedas de color rojo aún continúan en circulación, esta práctica se dejó de realizar desde hace unos años.

¿Las monedas de color rojo tienen valor numismático?

Algunas monedas de un sol que fueron pintadas de color rojo aún continúan en circulación en el Perú. (Foto: TikTok/numismaticainca).

Recientemente, Efraín Ramos, el administrador de la cuenta de TikTok Numismática Inca, dio algunos detalles más sobre las monedas de un sol pintadas de color rojo. Según el especialista, el dinero es válido “para realizar cualquier tipo de transacción”, aunque no tienen valor numismático.

“Por estar pintadas de rojo no tienen valor numismático adicional, solo dependerá de su estado de conservación y año”, indicó.

