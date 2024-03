Las mariposas suelen ser llamativas por presentar unos colores característicos, especialmente en sus alas. Desde mi experiencia, he sido capaz de visualizar diferentes tipos de estos insectos mientras transitaba por las calles o cuando me encontraba en mi hogar y eran animales que me parecían interesantes, pero captó totalmente mi atención al conocer que también presentan un mensaje espiritual. A vísperas celebrarse el Learn About Butterflies Day (Día de Aprender sobre las Mariposas) este 14 de marzo, te contaré qué significado presenta cada tipo de lepidóptero.

Los animales que he mencionado son comúnmente conocidos en diversas culturas del mundo y son catalogados como signos de transformación y renacimiento, debido a su proceso de metamorfosis. Es más, cumplen una vital función, pues suelen ser importante polinizadoras en el medio ambiente.

Ahora, te brindaré qué tipo de mensajes brindan las mariposas, dependiendo de su color. De esta forma, cuando identifiques la presencia de este insecto en cualquier lugar, sabrás netamente su significado.

¿Qué representan las mariposas según su color?

MARIPOSAS NEGRAS

Algunos consideran que se trataría de un símbolo mal augurio, pero no sería así, pues están representan la transformación, esperanza y nuevos comienzos en la vida de una persona. En relación al terreno espiritual, la mariposa negra mejoraría tus relaciones y te guiará a cambios positivos.

MARIPOSAS CAFÉS

En caso de presencia este color de mariposa, tienes que estar sumamente alerta. Se relacionan directamente con la muerte, la llegada de enemigos o personas que te quieren hacer “daño”.

MARIPOSAS NARANJAS

Este color está predominando por dos conceptos: la agresividad y pasión. Pero no sería lo único, pues está evidenciando una señal de que una alegría muy grande llegará a tu vida; además, te permitirá que aprendas nuevas cosas en un futuro y emprendas nuevos caminos que serán influyentes en tu crecimiento personal.

MARIPOSAS BLANCAS

Si por suerte visualizas una mariposa color blanca, está simbolizando que la buena fortuna ha llegado a tu vida y lo notarás en cuestión de tiempo. En el plano espiritual, revela que sería una transformación personal, la abundancia y el signo de curación.

MARIPOSAS AZULES

Los insectos de este color suelen ser escasos de visualizar, pues no son comunes, pero en caso de presenciarlas, debes sentirte muy afortunado. Estas mariposas te están enseñando que la prosperidad y suerte ha llegado a tu vida. Algunos creyentes consideran que su presencia podría cumplirte algún deseo.

¿En qué consiste en Día de Aprender sobre las Mariposas?

Esta fecha, celebrada anualmente el 14 de marzo, pretende concientizar sobre la importancia de estos fascinantes y llamativos insectos en nuestro ecosistema. Es un día especial que tiene como objetivo aprender sobre su ciclo de vida, su papel en la polinización y las amenazas que enfrentan.