¿Cómo hacer una limpia con huevo? | ¿Cómo pasar el huevo? | Una limpia con huevo es un ritual tradicional en varios países del mundo para eliminar las energías negativas y el susto. Según la creencia popular, pasar el huevo sirve para acabar con el ‘mal de ojo’ y puede aliviar males como el dolor de cabeza, bajones de ánimo y malestar general, además de espantar la envidia.

El ‘mal de ojo’, que ocurre cuando una persona afecta a otra con solo mirarla -o al menos eso creen muchas personas-, es la principal razón por la que se recurre a la limpia de huevo, sobre todo cuando se trata de niños.

De acuerdo con la tradición oral, si un niño no puede dormir de noche, si tiene miedo, significa que ha sido ‘ojeado’, y la forma más efectiva de devolverle la tranquilidad es el ritual del huevo. Incluso, según precisó el diario Ojo, algunos expertos en temas infantil lo recomiendan en el sentido de que provoca la misma reacción de un masaje relajante por estimular los receptores de la piel.

Entonces, ¿cómo hacer una limpia con huevo? En sí, es muy sencillo y no solo puede realizarse para curar el susto o el ‘mal de ojo’.

El sitio adivinos.com indicó que como cábala puede hacerse en los primeros 15 días de enero para comenzar el año con buena vibra, debido a que este ritual es efectivo para limpiar espacios personales, purificar el cuerpo y espíritu. También puede recurrirse a este cuando las energías están estancadas o cuando se necesita una renovación total, o cuando se sufre pesadillas, insomnios o accidentes sin razón alguna.

Los domingos y lunes son perfectos para hacer una limpia con huevo, además de los primeros días de cada mes. Si hay luna menguante, mejor aún. Solo necesitas una habitación tranquila con una ventana para que funcione mejor.

¿QUÉ NECESITAS PARA LA LIMPIA CON HUEVO?

Poner en práctica este sistema es fácil sólo se necesita:

Un huevo de gallina (el color de la cáscara no importa.

Agua

Una pizca de sal

Un vaso

¿CÓMO HACER UNA LIMPIA CON HUEVO?

En realidad, hay muchas formas de pasar el huevo, por lo que lo más importante a la hora de emprender este ritual es que el huevo sea fresco.

Después solo debes seguir las indicaciones del video arriba o estas otras:





Tras pasarlo por todo el cuerpo, rompe el huevo y vierte su contenido en un vaso con agua y sal. Se cree que la sal es capaz de neutralizar la carga negativa y convertirla en energía neutra. Si deseas, puedes tratar de interpretar las imágenes del huevo. Después tira todo el contenido del vaso por el inodoro, si es posible dándole la espalda.

En algunas tradiciones además se lanza una pizca de sal dentro del inodoro para garantizar la eliminación de las energías negativas. ¿Las cáscaras? Esas deben desecharse en la basura.

SIGNIFICADO DE LA LIMPIA CON HUEVO

- Algo malo: Si sale un manto o el huevo se cuece demasiado, deberás revisar si alguien te está haciendo algo negativo. - Carga negativa: Burbujas rodeando la yema del huevo, o que brotan hacia la superficie te indicarán un elevado nivel de energías negativas. - Preocupaciones: Si la yema de huevo te muestra una persona, animal u objeto, sabrás que estás lleno de ansiedades. Si se trata de una persona, entonces debes saber que te envidian. Ahora, si lo que ves es un animal, deberás analizar tus últimos sueños. - Trabas envidiosas: Los picos hacia arriba, similares a clavos o agujas, es una muestra de que te rodean personas envidiosas. Estas buscan colocarte obstáculos en el camino, deseando que no salgas adelante. - Provocaciones: Un manto que cubre la yema ocurre cuando sientes que asiduamente alguien te está molestando y provocando. - Llamado de alerta: Si al realizarte la limpia con huevo, la yema se torna con puntos rojos y negros, es tendencia a enfermedades. - Mal de ojo: Es posible saber si sufres de este mal. Observa muy bien la yema. Si se pone turbia, con muchos picos y burbujas, entonces padeces de él. - Bota lo malo: Los picos hacia abajo serán señal de que debes tener el control sobre ti. Estás lleno/a de resentimientos que no has sacado. - Desgaste físico: Las figuras enroscadas en el huevo, indican que sobrellevas malestares físicos, dolores o molestias que estás ignorando. - Magia negra: Por lo general, la yema debe bajar hasta el fondo del vaso cuando rompemos el huevo. Si esta queda en medio o si sube, te dará una clara señal de que alguien te está haciendo brujería.

INTERPRETACIÓN DE LA LIMPIA CON HUEVO

- Ojitos: Existe alguien al cual no le caes bien, por lo que te está vigilando y tiene envidia de ti. - Geométrico: Las figuras geométricas formadas en la yema, demuestran que algo que ocultas te está provocando malestares físicos. Cuando es un triángulo lo que se forma, son mentiras que has expresado y que te hacen sentir culpable. Ahora, si se trata de cuadrados, es un signo de que necesitas superar la situación que atraviesas. - Nubes y remolinos: Estas figuras se crean por problemas a nivel de las emociones que ocasionan daños en tus relaciones con los demás. - Cocida, caliente y clara: Cuando la yema toma estas características, te muestra que hay cargas negativas en el ambiente. Debes limpiarlas porque es una alarma de magia negra en tu contra. - Hilos: Líneas que suben simulando hilos, significa que son muchas las personas que quieren verte infeliz. Sus chismes te afectan. - Como telarañas: Esto es una advertencia de que debes limpiarte. La gente quiere ver tu negocio, proyecto o ascenso por el suelo. - Flores: Es una de las mejores señales, pues las energías negativas se van apartando, dándole paso a buenos momentos para ti.