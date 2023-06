River Plate vs The Strongest River Plate vs The Strongest en vivo por jornada 6 de Copa Libertadores.

Este martes 27 de junio a partir de las 9:00 p.m. (hora argentina) el Estadio Mâs Monumental será escenario del emocionante partido River Plate vs The Strongest en vivo por la última jornada del Grupo D de la Copa Libertadores. Ambos equipos se juegan su clasificación a los octavos de final del torneo continental de clubes. El Millonario, en buena forma, buscará mantener su racha positiva y asegurar su pase, mientras que el Tigre necesitará una victoria para tener esperanzas de avanzar. Si quieres seguir las incidencias del encuentro, sintoniza la señal de ESPN, tanto en televisión como streaming, además de toda la información correspondiente a horarios y links para ver el enfrentamiento.

El Grupo D está liderado por el Fluminense de Brasil (9 puntos), seguido de cerca por River Plate y Sporting Cristal de Perú (ambos con 7 unidades), con The Strongest en la cuarta posición con 6 puntos. La clasificación aún no está definida, por lo que todos los equipos deben estar atentos y evitar errores en este “grupo de la muerte”. El equipo de Martín Demichelis, considerado uno de los favoritos para ganar la Copa Libertadores, ha logrado recuperarse después de un inicio difícil: su reciente victoria sobre Fluminense les ha dado confianza y ahora dependen de sí mismos para avanzar. Por otro lado, The Strongest perdió una oportunidad crucial en el último partido y ahora necesita una victoria y una diferencia de goles considerable para tener una oportunidad de avanzar a la siguiente ronda.

River Plate llega al partido que dirigirá el uruguayo Gustavo Tejera con un buen momento en la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, liderando la tabla y con una racha de 10 victorias consecutivas en el Monumental de Núñez. Por su parte, The Strongest también lidera la Primera División de Bolivia —conocida como Liga Tigo Bolivia por motivos de patrocinio y oficialmente como División Profesional del Fútbol Boliviano (DivPro)—, pero viene de sufrir una derrota contundente en su último partido. El encuentro será un enfrentamiento tenso y determinante para ambas escuadras.

Ficha del partido River vs The Strongest

Fecha y hora: Martes 27 de junio a las 21:00 hs (hora de Argentina)

Martes 27 de junio a las 21:00 hs (hora de Argentina) Lugar: Estadio Mâs Monumental

Estadio Mâs Monumental Canal de TV: ESPN, Fox Sports, Telefe

ESPN, Fox Sports, Telefe Streaming: Star+ y Pluto TV

¿A qué hora juegan River Plate vs The Strongest en vivo? Horarios por país

Nicaragua, El Salvador y México (Ciudad de México): 6:00 p.m.

Colombia, Ecuador y Perú: 7:00 p.m.

Chile (Santiago), Paraguay y Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay: 9:00 p.m.

¿Cómo ver online River vs The Strongest en vivo?

Aquí te compartimos algunos links streaming que puedes acceder desde cualquier dispositivo móvil para no perderte el partido entre River Plate – The Strongest en vivo por la Fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores desde cualquier lugar en que te encuentres.

Probables alineaciones del River Plate vs The Strongest

Club Atlético River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, Emanuel Mammana/Robert Rojas, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Nicolás De la Cruz, Nacho Fernández, Esequiel Barco; Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.

Club The Strongest: Guillermo Viscarra; Saúl Torres, Gonzalo Castillo, José María Carrasco/Adriano Jusino, Carlos Roca; Luciano Ursino, Alvaro Quiroga, Michael Ortega, Fabricio Quaglio; Enrique Triverio, Eugenio Isnaldo/Jaime Arrascaita. DT: Ricardo Formosinho.