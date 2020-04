“One World: Together at Home” es un festival histórico que organiza la Organización Mundial de la Salud y Global Citizen junto a reconocidos artistas de talla mundial. El evento se realizara hoy, sábado 18 de abril desde las 13:00 horas (Perú), 15:00 horas (Argentina, Chile), 20:00 horas (España) con un solo objetivo: recaudar fondos para luchar contra el coronavirus, COVID-19, que ha dejado cifras altas de contagiados y fallecidos en diferentes países. Te dejamos más detalles, cómo y dónde ver en vivo, qué canales transmiten, horarios por país y la lista de artistas.

La cuarentena a causa del coronavirus ha generado un aislamiento mundial, por ello Global Citizen es uno de los responsables de este gran evento que junta la música y el activismo de millones de usuarios para que esto cumpla un objetivo: honrar y apoyar el trabajo de los trabajadores de la salud y el Fondo de Respuesta a la COVID-19 de la OMS.

El concierto cuenta con estrellas como Paul McCartney, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, The Killers, Billie Eilish, The Rolling Stones, J Balvin, Lady Gaga, Michael Bublé, Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong, Maluma, Jennifer Lopez, entre otros. Cabe precisar que este no es el primer concierto que se ha realizado con este propósito, pues el “Live Aid” de 1985 reunió una audiencia millonaria como Queen, David Bowie, Bob Dylan, U2 y Madonna, entre otros, para combatir contra el hambre en África.

Es bueno añadir que todos los artistas que estarán presentes en “One World: Together at Home” participarán desde sus casas en una jornada que tendrá una duración de ocho horas. Entre las presentaciones habrá mensajes de celebridades ajenos a la música como David Beckham, DuranVictoria, Samuel L Jackson, Megan Rapinoe, Matthew McConaughey, entre otros.

Los presentadores de este evento mundial que será transmitido por YouTube en vivo tendrá a Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

¿A qué hora y dónde ver el concierto One World Together at Home?

El concierto dará inicio a las 13:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México; 15:00 horas en Argentina, Chile; 20:00 horas en España y será transmitido en el perfil de Facebook de MTV España y en la la plataforma Playz (RTVE).

Otras plataformas que reproducirán el evento son Alibaba, Amazon Prime Video, Apple o Instagram también lo emitirán. Asímismo, se podrá seguir a través de LiveXLive, MSNBC, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo y YouTube.

Además, el domingo 19 de abril MTV, Parmount Network y Comedy Central emitirán un resumen de lo mejor del evento.

Argentina : 15:00 horas

Uruguay : 15:00 horas

Chile : 14:00 horas

Venezuela : 14:00 horas

Colombia : 13:00 horas

Ecuador : 13:00 horas

México : 13:00 horas

Perú : 13:00 horas

Estados Unidos : 14:00 horas

España: 20:00 horas

¿Qué artistas estarán presentes en el concierto en vivo?

ADAM LAMBERT

ALICIA KEYS

AMY POEHLER

ANDRA DAY

ANDREA BOCELLI

ANGÈLE

ANITTA

ANNIE LENNOX

AWKWAFINA

BECKY G

BECKY LYNCH

BEN PLATT

BILLIE EILISH

BILLIE JOE ARMSTRONG

BILLY RAY CYRUS

BLACK COFFEE

BRAUN STROWMAN

BRIDGET MOYNAHAN

CAMILA CABELLO

CASSPER NYOVEST

CELINE DION

CHARLIE PUTH

CHRIS MARTIN

CHRISTINE AND THE QUEENS

COMMON

CONNIE BRITTON

DANAI GURIRA

DAVID & VICTORIA BECKHAM

DELTA GOODREM

DON CHEADLE

EASON CHAN

EDDIE VEDDER

ELLEN DEGENERES

ELLIE GOULDING

ELTON JOHN

ERIN RICHARDS

FINNEAS

HEIDI KLUM

HENRY GOLDING

HOZIER

HUSSAIN AL JASSMI

IDRIS AND SABRINA ELBA

J BALVIN

JACK BLACK

JACK JOHNSON

JACKY CHEUNG

JAMEELA JAMIL

JASON SEGEL

JENNIFER HUDSON

JENNIFER LOPEZ

JESS GLYNNE

JESSIE J

JESSIE REYEZ

JIMMY FALLON

JIMMY KIMMEL

JOHN LEGEND

JUANES

KACEY MUSGRAVES

KEITH URBAN

KERRY WASHINGTON

KESHA

THE KILLERS

LADY ANTEBELLUM

LADY GAGA

LANG LANG

LESLIE ODOM JR.

LEWIS HAMILTON

LIAM PAYNE

LILI REINHART

LILLY SINGH

LINDSEY VONN

LISA MISHRA

LIZZO

LL COOL J

LOLA LENNOX

LUIS FONSI

LUPITA NYONG’O

MALUMA

MAREN MORRIS

MATT BOMER

MATTHEW MCCONAUGHEY

MEGAN RAPINOE

MICHAEL BUBLÉ

MILKY CHANCE

NATTI NATASHA

NIALL HORAN

NOMZAMO MBATHA

OPRAH WINFREY

PAUL MCCARTNEY

PHARRELL WILLIAMS

PIERCE BROSNAN

P.K. SUBBAN

PICTURE THIS

PRIYANKA CHOPRA JONAS

RITA ORA

THE ROLLING STONES

SAM HEUGHAN

SAM SMITH

SAMUEL L JACKSON

SARAH JESSICA PARKER

SASHA BANKS

SEBASTIÁN YATRA

SHAH RUKH KHAN

HAWN MENDES

SHERYL CROW

SHO MADJOZI

SOFI TUKKER

STEPHEN COLBERT

STEVIE WONDER

SUPERM

TAYLOR SWIFT

TIM GUNN

USHER

VISHAL MISHRA

XAVIER WOODS

ZUCCHERO

Agradecimiento de Hgh Evans, cofundador y CEO de Global Citizens

“Agradecemos al sector privado que escuchó el pedido de acción del público y se unió para apoyar la respuesta global al COVID19. Esta pandemia es demasiado grande para que los gobiernos la aborden solos", dijo Hugh Evans, cofundador y CEO de Global Citizen.

“También estamos increíblemente agradecidos por el continuo apoyo de la comunidad de artistas para hacer de One World: Together At Home un momento de unidad global”, dijo Evans. “Nuestra esperanza para el especial es que todos entendamos que, como humanidad, podemos emerger de este momento para siempre agradecidos por el trabajo de médicos, enfermeras, maestros, trabajadores de supermercados y todos aquellos que son la columna vertebral de nuestras comunidades”.

¿Qué permitirá el Fondo de Respuesta a la COVID-19?

Enviar suministros esenciales, como equipo de protección personal, a los trabajadores sanitarios de primera línea.

Permitir que todos los países rastreen y detecten la enfermedad aumentando la capacidad de los laboratorios impartiéndoles capacitación y proporcionándoles equipo.

Velar por que los trabajadores sanitarios y las comunidades de todo el mundo tengan acceso a la información científica más reciente para protegerse, prevenir la infección y atender a quienes lo necesiten.

Incrementar los esfuerzos para acelerar el descubrimiento y desarrollo de vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos que salvan vidas.

