Como cada mes de noviembre de todos los años, las leónidas o lluvia de estrellas están por producirse. Si eres de las personas que esperaba ansiosa esta temporada, prepárate porque te contamos cuándo, a qué hora y cómo ver este espectáculo astronómico.

Antes te precisamos que, la también conocida como lluvia de meteoros alcanza su máxima intensidad cada 33 años y debe su nombre a la constelación Leo porque sería el punto de donde provienen estas estrellas.

Una estrella fugaz cruza el cielo nocturno sobre Halle / Saale, Alemania oriental, durante el pico de actividad de la lluvia anual de meteoros de las Perseidas el 13 de agosto de 2015 (Foto: Hendrik Schmidt / DPA / AFP)

FECHA Y HORA PARA VER LA LLUVIA DE ESTRELLAS

La lluvia de estrellas alcanzará su máxima actividad entre el 14 y 18 de noviembre de 2022. De acuerdo con la Organización Internacional de Meteoros, de entre esas fechas, los mejores días para ver este evento serán las noches del 17 y 18 de noviembre.

Cabe precisar que el 17, la Luna tendrá aproximadamente 43% de iluminación; mientras que el 18 será de 33%. Aunque no tendremos una oscuridad absoluta, el hecho de que el satélite de la Tierra esté en una fase menguante ayudará a visibilizar el fenómeno, cuya tasa horaria zenital (THZ) será entre 10 y 15 meteoroides por hora.

Por su parte, BBC recomienda que entre la 1:00 a.m. y 3:00 a.m. deberías observar hacia el noreste con el fin de que el resplandor de la Luna no estorbe.

Una estrella fugaz cruza el cielo nocturno detrás del faro de Pilsum, en el noroeste de Alemania, durante el pico de actividad de la lluvia anual de meteoros de las Perseidas el 13 de agosto de 2015 (Foto: Matthias Balk / DPA / AFP)

¿DESDE DÓNSE SERÁ OBSERVADA LA LLUVIA DE METEOROS?

La lluvia de meteoros será más visible en el hemisferio norte, pero si estás en América Latina también podrás disfrutarla a altas horas de noche y madrugada.

Un fotógrafo se prepara para tomar fotografías de la lluvia anual de meteoritos de las Perseidas en el pueblo de Crissolo, cerca de Cuneo, en la región de los Alpes de Monviso, en el norte de Italia, el 13 de agosto de 2015 (Foto: Marco Bertorello / AFP)

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN LAS LEÓNIDAS?

El color de las Leónidas es rojizo, pero al pasar rápido dejarán un rastro de color verde durante unos segundos.

Cabe precisar que la lluvia de estrellas muestra un pico de actividad, debido a que el polvo del cometa Tempel-Tuttle no está distribuido homogéneamente a lo largo de su órbita.