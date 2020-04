El pescado es un producto estrella de nuestra alimentación, más aún en Semana Santa . Es uno de los alimentos más completos, rico en proteínas, sales minerales y bajo en grasas, que podemos elaborar de múltiples formas: en escabeche, ahumado, frito, adobado, al horno o incluso hasta con lentejas …

No obstante, a pesar de todos las propiedades que aporta, a veces cometemos errores que hacen que no disfrutemos al 100% de este nutritivo alimento.

1. No comprarlo fresco

Hay que tener cuidado al momento de comprar el pescado. Es muy importante que esté fresco. Si no tenemos la suerte de tener un sitio de confianza donde adquirirlo, podemos evaluar el producto. No hace falta ser un experto. Solo hay que seguir este consejo: si no huele a mar es que no es del día.

Si en el caso no se consigue pescado fresco, tenemos varias opciones. La primera es consumirlo el mismo día que se ha comprado. La segunda, guardarlo en la parte más fría de la nevera. También se puede congelar, pero para eso el congelador debe ser óptimo y antes debemos sacarle las vísceras.

2. Descongelarlo mal

Si decidimos congelarlo, debemos tener en cuenta que el proceso de descongelación es peligroso por las bacterias que se pueden formar. La mejor forma de evitar que esto suceda es dejar el pescado en el frigorífico durante unas cuatro o cinco horas. Si no se tiene tiempo, se mete en una bolsa de plástico hermética y se sumerge en agua muy fría durante una media hora.

3. Quitarle la piel

Hemos hablado de limpiar el pescado antes de congelarlo, pero eso no significa que debamos retirarle la piel. Aunque no nos guste, debemos dejarla, incluso cuando vamos a cocinarlo, sobre todo, en el caso del salmón.

Esto se debe a una razón: la piel ayuda a retener los jugos del pescado e intensifica su sabor. Además, queda crujiente y aporta otra textura al plato, aunque esto último depende del gusto de cada uno.

4. No todos los pescados son iguales

Cada tipo de pescado tiene su peculiar manera de prepararse en la cocina. Lo mismo ocurre con las elaboraciones, que necesitan una especie concreta para que queden mucho mejor. Por ejemplo, si vamos a rebozarlo, que la fritura sea perfecta dependerá del pescado que elijamos.

Normalmente, los pescados que más se utilizan para rebozar son el bacalao y la merluza. Se secan los trozos con papel absorbente, se enharinan y se pasan por la mezcla de rebozado. Para hornear o guisar, el tipo de pescado que compremos también es muy importante. Ten en cuenta este detalle.

5. No poner la sartén a la temperatura ideal

Cuando ponemos el pescado frío en la sartén, al entrar en contacto con el calor, sus proteínas tienen una reacción química que hace que la carne se vuelva más consistente. En este contacto, el pescado queda pegado. Para evitarlo es recomendable bajar a medio fuego durante unos cinco minutos después de haber calentado el recipiente y luego incorporar el pescado.

