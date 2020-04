Debido a que la fiebre es uno de los síntomas que presenta el coronavirus (COVID-19), los termómetros se han convertido en uno de los productos más demandados en las farmacias, ya que estos instrumentos sirven para medir la temperatura corporal de una persona y saber si está por encima de lo normal.

Aunque tomar la temperatura parece una actividad bien sencilla puede no serlo si no la realizamos de forma correcta. Para usar adecuadamente un termómetro se deben seguir una serie de pautas. De esta manera evitaremos cometer ciertos errores que pueden traer otro tipo de complicaciones indeseadas.

En primer lugar debemos saber que los números no son iguales para todos los rangos etarios. En el caso de los adultos, se tiene fiebre cuando la temperatura está por encima de los 37,2 a 37,5 °C, según la hora del día.

Con respecto a los niños, se considera fiebre si su temperatura supera los 37, 2 °C al medirla bajo el brazo; 37,5 °C si se mide en la boca, y 38°C si se toma la temperatura de forma rectal.

A continuación te detallamos cuáles son los errores más comunes al momento de usar un termómetro. Además, te contamos cuál es la manera ideal de tomar la temperatura según el lugar del cuerpo.

No elegir bien el termómetro

Los mejores termómetros que hay para medir la temperatura corporal son los termómetros digitales. Sin embargo, los que son de vidrio con mercurio también se pueden usar, aunque se debe tener mucho cuidado al momento de manipularlos ya que si se rompen son tóxicos.

Los que no son recomendables son aquellos termómetros óticos, es decir, los que se colocan en el oído, ya que los resultados son menos uniformes, por lo tanto, es más difícil obtener la temperatura real.

Tomar a cualquier hora la temperatura

La temperatura no se puede tomar a cualquier hora y en cualquier momento. Por ejemplo, si has realizado ejercicio intenso, deberás esperar por lo menos una hora para colocarte el termómetro. Lo mismo en caso te hayas bañado con agua caliente. Si has fumado, comido o tomado una bebida caliente o fría también deberás esperar entre 20 y 30 minutos.

No diferenciar la temperatura corporal y la fiebre

La temperatura normal de una persona es de 37 grados. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la temperatura es más baja a primera hora del día y que alcanza su máximo entre las 4:00 p.m. y 6:00 p.m. Además, se debe distinguir entre febrícula, una fiebre ligera, ya que se tiene exacto 38 grados; y la fiebre a secas, que es más de 38 °C.

No tomar en cuenta algunos factores que elevan la temperatura

La temperatura de una persona puede variar dependiendo de la edad, la hora, la zona del cuerpo donde se coloque el termómetro o si ha realizado actividad física. También si recientemente ha comido, tomado medicamentos o se ha emocionado por algún motivo. Colocar mal el termómetro también es uno de los errores más frecuentes al momento de medir la temperatura. A continuación te explicamos la manera correcta de hacerlo dependiendo del lugar del cuerpo.

(Foto: Freepik)

¿Cómo tomar la temperatura según el lugar del cuerpo?

Boca : coloque el termómetro bajo la lengua y cierre la boca. Respire por la nariz. Deberá esperar 3 minutos para saber el número correcto o hasta el que dispositivo emita un sonido en caso fuera digital.

Axila : coloque el bulbo bajo el brazo, precisamente en la axila. Presione el brazo contra el cuerpo. Espere 5 minutos antes de leerlo.

Recto: este método es para bebés y niños pequeños, ya que ellos todavía no son capaces de sostener el termómetro en la boca. Lubrique el bulbo del termómetro rectal con vaselina. Coloque al niño boca abajo en una superficie plana. Separe sus glúteos e introduzca el extremo del bulbo del termómetro de 1 a 2.5 centímetros en el canal anal. Tenga mucho cuidado. Por último, retire el instrumento después de 3 minutos.

Si quieres medir tu temperatura para saber si tienes fiebre, pero no tienes un termómetro a la mano o no cuentas con uno en casa, hay ciertos trucos que te pueden ayudar a reconocer tu estado de salud.

VIDEO RECOMENDADO

La doctora Aliza Lifshitz habla sobre la fiebre y lo que esto significa para el cuerpo

La doctora Aliza Lifshitz habla sobre la fiebre y lo que esto significa para el cuerpo

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Video de realidad virtual revela cómo el coronavirus afecta a los pulmones

Video de realidad virtual revela cómo el coronavirus afecta a los pulmones

Cómo explicar a los niños el cuidado para evitar Coronavirus

Cómo explicar a los niños el cuidado para evitar Coronavirus

Consejos de la OMS para cuidarse del estrés provocado por la pandemia de coronavirus

Consejos de la OMS para cuidarse del estrés provocado por la pandemia de coronavirus