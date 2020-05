En diversos países del mundo es el platillo preferido a la hora de desayunar o en el brunch. Acompañados de mermelada, miel, frutas o solos, los pancakes son fáciles de preparar, pero un error puede echar a perder la masa hecha en base a leche, mantequilla, huevos, harina, levadura y azúcar.

En México es conocido como tortita, mientras que en Estados Unidos lo llaman Pancake o Hot cake. En América Latina es panqueque y hay quienes prefieren agregarle canela o chocolate a la preparación para que varíe de color y sabor.

Si bien se pueden preparar dulces o salados, su receta no es para nada complicada, pero sí hay que tener en mente ciertos detalles en el proceso de elaboración y cocción para que queden esponjosos y perfectos. Aquí te dejamos los errores que debes evitar para que no se te peguen y se arruinen.

1. Sartén en mal estado

Tan importante como los ingredientes de buena calidad es dónde los vamos a preparar. La principal razón para que los pancakes se peguen o quemen es porque la sartén elegida no es antiadherente.

Otra razón es que este utensilio está quemado, lo que hace que la masa se adhiera más fácil y peor aún si es que no está bien limpia. Por eso, lo mejor es tener uno específico para cocinar los panqueques o productos similares y no lavarlos en el lavavajillas.

2. Masa mal preparada

Para que el resultado sea perfecto es importante hacer bien los pasos de la preparación para que al cocinarlo nos salgan bien. Entre los errores más habituales destacan:

No dejar descansar la masa: si esta no ha reposado el tiempo adecuado, lo más probable es que se peguen los panqueques porque la harina que se emplea absorbe agua, pero lo hace de una forma progresiva y no instantáneamente. Los expertos recomiendan que se espere media hora antes de cocinar, aunque el tiempo estimado es de una hora.

Moverla mucho: en varias ocasiones, con el fin de quitar todos los posibles grumos, mezclamos en exceso los ingredientes, lo que hará que el panqueque no quede bien porque adquirirá un aspecto pegajoso y no esponjoso y suave en la sartén. Esto ocasionará que se tenga más tiempo al fuego para cocinarlo y se pueda quemar o pegar. Para evitar los grumos, es mejor ir mezclando los ingredientes poco a poco.

3. Mucha masa en la sartén

Poner la masa directamente desde el recipiente a la sartén es otro error porque la capa de masa no se extiende de manera uniforme, lo que dificulta su cocción. Es mejor utilizar un cucharón para coger la cantidad exacta y repartirla bien por toda la sartén para que queden bien redondos.

Otro truco es que no deben estar tan rellenos, porque eso hace que se peguen más fácilmente y el darles la vuelta y sacarlos de la sartén será una tarea complicada pues pueden romperse.

Los pancakes deben ser volteados en el momento exacto para evitar que se quemen o peguen. (Foto: Pexels)

4. Proceso de cocción

Es aquí donde se cometen más errores al intentar tener el hot cake perfecto. Hay quienes colocan aceite en exceso en la sartén para que no se peguen y eso no es correcto. La superficie tiene que estar ligeramente engrasada con mantequilla o margarina antes de añadir la masa.

La clave también está en darles la vuelta a tiempo. Si se dejan demasiados minutos, se pegan. El momento indicado es cuando veas que hay agujeros o burbujas en la superficie de la masa.

¿Cómo preparar pancakes?

Para que los disfrutes en tu casa y los puedes hacer junto a toda tu familia, aquí te dejamos la receta de los deliciosos panqueques o hot cakes.

Ingredientes:

1 taza de harina

2 cucharaditas de polvo de hornear

1 taza de leche

1 huevo

2 cucharadas de aceite

Preparación:

Para hacer la receta clásica de panqueques americanos, hay que mezclar en un bowl primero la harina y el polvo de hornear. Si deseas que los pancakes sean dulces, puedes agregar 1/4 de taza de azúcar. En otro recipiente poner la leche, el huevo y el aceite (también puede ser mantequilla derretida). Integrarlos bien. Volcar los ingredientes líquidos con los secos y mezclar hasta que se incorporen. No batas demasiado la preparación. Engrasar una sartén y calentarla a fuego medio. Cuando esté caliente, echar de a pocos la mezcla hasta formar cada uno de los pancakes de forma circular. Cuando empiecen a formarse las burbujas en la parte superior del pancake es momento de darle la vuelta y dejar que se cocine de ambos lados. Retirar y servir con miel o frutas.

