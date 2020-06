Hace poco se estrenó “The Last Days of American Crime”, una nueva película de acción y thriller dirigida por Olivier Megaton y escrita por Karl Gajdusek. La cinta es una adaptación de la novela gráfica del mismo nombre del 2009 creada por Rick Rememder y Greg Tocchini. Su estreno ha levantado mucha polémica por ser demostrar una brutalidad policial enorme, en el contexto de las protestas que se han hecho por la muerte de George Floyd.

Además, el mundo está viviendo una situación complicada por la pandemia del COVID-19, algo que ha impactado a la industria del cine y la televisión retrasando algunos programas, cancelando muchos otros o re programando su estreno para después. Sin embargo, Netflix ha mantenido un calendario constante en su plataforma y el lanzamiento de “The Last Days of American Crime” es prueba de ello.

La película se ubica en un futuro no tan distante donde el Gobierno de los Estados Unidos planea lanzar una señal llamada American Peace Initiative (API) que interferiría con las mentes de las personas y les impediría hacer algo ilegal o inmoral. La historia sigue a un criminal llamado Graham Bricke que descubre que su hermano, Rory, se suicidó en prisión.

A partir de allí comienza un viaje de descubrimiento y acción que ha dejado a más de un espectador pegado a su pantalla, pero algunos no saben exactamente qué significó su final o por qué terminó de esa manera. ¿Qué pasó en los momentos finales de la cinta? ¿Habrá una segunda parte? Cuidado, más adelante habrán spoilers de “The Last Days of American Crime”.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE LAST DAYS OF AMERICAN CRIME”?

"Los últimos días del crimen": explicación del final de "The Last Days of American Crime" (Foto: Netflix)

En un momento de la película, el criminal Bricke es abordado por una pareja llamadas Dupree y Kevin Cash, quienes le comentan sobre un plan de atraco y se convierten en los otros protagonistas de la historia. Los dos desean robar una gran suma de dinero de la casa de moneda de la ciudad al retrasar la transmisión de la señal utilizando una trampa de miel instalada por Dupree.

Por su parte Ross, el amigo de Bricke, también se une al equipo, pero a todo esto también se agrega el hecho de que Dupree es en realidad un informante del FBI, alguien que sigue un plan para atrapar a Kevin Cash. Ellos han liberado a la hermana de Dupree en Canadá y amenazan con hacerle daño si Dupree no coopera.

En la noche del atraco, Dupree va a la Torre API para engañar al administrador de sistemas y retrasar la señal. Cash, Ross y Bricke van a la casa de moneda y roban el dinero. Después de dejar la casa de la moneda, hay un breve período de tiempo cuando la señal se retransmite debido a un oficial de policía que detiene a Dupree.

En este momento, a pesar de la señal, Cash logra dispararle a Bricke dos veces y matar a Ross. Sin embargo, los agentes del FBI con los que Dupree había estado trabajando matan a Cash. Luego, Bricke come la neurotoxina que había comprado anteriormente en la película y procede a matar a los agentes del FBI.

Bricke recoge Dupree de la torre API y los dos escapan a Canadá. Después de llegar allí, Bricke muere. Más tarde, se muestra a Dupree liberando las cenizas de Rory en algún lado lleno de agua. Ella se va en un auto con su hermana y al parecer la película acaba aquí con el supuesto de que todo finalmente ha terminado.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE LAST DAYS OF AMERICAN CRIME”?

Los espectadores han tenido toneladas de preguntas hacia el final de “The Last Days of American Crime”, ya que existen mumchas revelaciones hechas en los últimos momentos de la película. Para empezar, en la escena al final de la película Dupree se marcha con su hermana. Esa escena significa libertad. Significa que la libertad es el tesoro más valioso, por encima del dinero y todo lo demás. Dupree realmente no recibe mucho dinero del atraco. Ella no se va con el camión porque solo le importaba encontrar a su hermana.

Dupree finalmente es libre en su totalidad porque Bricke mató a los agentes del FBI que solían molestarla. Por lo tanto, no necesita preocuparse por la seguridad de ella o su hermana. Además, este también uno de los temas principales de toda la película, ya que en realidad la API amenaza con despojar a la gente de toda su libertad.

Aunque promete reducir la delincuencia, eliminaría la capacidad de las personas para tomar decisiones. Se podría argumentar que las personas aún pueden hacer todo lo que es legal con absoluta libertad. Sin embargo, la API garantiza que el gobierno y la sociedad establezcan en gran medida las reglas para lo que está bien y lo que está mal, dejando de lado la libertad de expresión o acción.

Los espectadores también se han preguntado cómo Cash logra anular la API y disparar a Bricke y a Ross. ¿Cómo se las arregla para seguir haciendo cosas inmorales a pesar de que la API se transmite en ese momento? Para empezar, la API se basa en la vigilancia interna, en la moralidad de las personas. Incluso los delincuentes más problemáticos saben cuándo están haciendo algo mal. Incluso un asesino sabe que asesinar es inherentemente incorrecto. Por lo tanto, la señal simplemente hace que las personas obedezcan su moralidad interna.

Ahora, el personaje de Cash se muestra extremadamente perturbado. Tiene toneladas de problemas familiares sin resolver. Cuando él y Bricke van a la casa de su familia, se revela que odia a su padre. Se revela que había tenido relaciones sexuales con su madrastra y se enoja con su padre después de que se revela que él la mató. Además, también está extremadamente celoso de su hermana. En ese momento, logra matar tanto a su padre como a su hermana. Por lo tanto, su moralidad interna está bastante nublada.

Incluso alguien como Cash sabe cuándo algo (incluidas sus propias acciones) es inmoral. Sin embargo, cuando había estado en prisión, los guardias probarían el API en él y Rory. Transmitirían la señal y harían que los dos pelearan entre sí. Al principio, ninguno de los dos podría golpear al otro debido a la inmoralidad de sus acciones.

Sin embargo, debido a la composición mental perturbada (casi psicópata) de Cash, es capaz de aplastar su moralidad interna. Es como si entrenara su mente para no ceder ante su moralidad interna después de haber estado expuesto a la API.

Pero, cómo es que Bricke logra disparar entonces a los oficiales del FBI? Ciertamente él es mucho más estable que Cash y no ha tenido “entrenamiento” con la API. Bueno, al principio de la película, se lo presenta comprando una neurotoxina. Él toma las píldoras de neurotoxinas mientras los agentes del FBI se van y desata un enorme desastre.

Resulta que las píldoras se calificaban como muy fuertes que podrían “derretir tu cerebro”, así que eso hacen. El cerebro de Bricke comienza a fallar y esto a su vez significa que la API no tiene ningún impacto en su mente. Con este impulso logra superar la señal, y disparar a los oficiales del FBI, pero cuando llega a Canadá muere por sus heridas o por la misma neurotoxina.

