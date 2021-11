El fin de semana estará cargado de grandes emociones en la telenovela “Love Is in the Air”, la cual es transmitida por el canal Divinity y que desde su estreno en España ha conseguido a miles de seguidores y fanáticos. Es por ello, que este sábado y domingo tendrán la oportunidad de ver una gran maratón de episodios.

Cabe indicar que “Love Is in the Air” (“Sen Cal Kapimi”, en su idioma original) tiene un horario más extenso todos los fines de semana y quienes siguen esta exitosa producción otomana ven sin ningún tipo de interrupción los episodios.

“Love Is in the Air” relata la historia de amor de Eda Yildiz y Serkan Bolat quienes vivirán una serie de situaciones y cuyas vivencias continuarán dando miles de sorpresas. Desde su estreno en el 2020, la telenovela ha logrado ubicarse como una de las favoritas del público.

El éxito de esta producción también se debe a la gran actuación del actor Kerem Bürsin, quien interpreta a Serkan y a Hande Erçel, que da vida a la famosa Eda.

Kerem Bürsin y Hande Erçel son la pareja del momento. Los actores turcos se han ganado el cariño del público extranjero gracias a papeles en “Love Is in the Air”.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “LOVE IS IN THE AIR” PARA EL FIN DE SEMANA?

La historia de Eda y Serkan se ha convertido en la favorita de miles de seguidores y fanáticos quienes no se pierden ningún capítulo de “Love Is in the Air”. Por ello, el canal Divinity -al igual que todos los fines de semana- anunció mediante su parrilla de programación varias horas de esta exitosa producción.

El sábado 6 de noviembre desde las 15:45 horas hasta las 22:00 horas (hora local).

El domingo 7 de noviembre iniciará a las 15:50 horas hasta las 23:25 horas (hora local).

Kerem Bursin es el actor que protagoniza Love Is in the Air.

¿DE QUÉ TRATA “LOVE IS IN THE AIR”?

“Sen Çal Kapımı”, nombre original de la telenovela turca, apareció por primera vez el 8 de julio de 2020 y se convirtió en todo un fenómeno televisivo a tal punto que fue renovada para una segunda temporada a pedido de sus fans.

“Love Is in the Air” sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Tras conocerse, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad.

Aunque al principio su relación no es buena, a medida que pasan los días cambia radicalmente y su acuerdo termina por cambiar el destino los dos para siempre, en medio de lujos y mentiras.

“LOVE IS IN THE AIR” Y EL HORARIO DE LOS FINES DE SEMANA

La gran aceptación que ha tenido “Love Is in the Air” en España ha hecho que sus fanáticos la consideren como una de las mejores producciones otomanas que ha transmitido Divinty. Es por ello que desde el 25 de septiembre pasado Divinity transmite esta telenovela desde las 15:45 horas los sábados y domingos. Otra de las características es que sus capítulos son más largos y duran varias horas.