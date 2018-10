¿Cómo saber si me han bloqueado en WhatsApp, Facebook e Instagram?

En la actualidad, el mundo ha sido dominado por las redes sociales. Estas aplicaciones han logrado simplificar nuestras vidas, acercarnos más a los seres queridos o reencontrarnos con las viejas amistades. Pero también son los protagonistas de sentimientos algo inquietantes como la ansiedad de saber que quizás una persona cercana a ti te ha bloqueado en WhatsApp, Facebook e Instagram.

Esto nos lleva a cuestionarnos y preguntarnos: ¿Habrá recibido mi mensaje? ¿Lo habrá leído? Y, en el caso extremo, ¿me habrá bloqueado?

Entender que hemos terminado en la lista negra del WhatsApp, Facebook o Instagram de uno de nuestros contactos no es complicado, ponte analizar y quizás entenderás cuales son los factores por el cual una persona no te quiere más en tu vida. Pero si no lo entiendes, entonces una señal clara de bloqueo es cuando ya no se puede ver si el contacto en cuestión está en línea o cuando accedió por última vez.

En esta nota te daremos una serie de pistas e indicios que pueden apuntar a que ese contacto te ha bloqueado del WhatsApp, Facebook e Instagram y no quiere seguir conversando contigo.

¿Cómo saber si me han bloqueado en WhatsApp?

Si no ves la ultima fecha de conexión, es probable que te haya bloqueado. (Foto: Pixabay) Si no ves la ultima fecha de conexión, es probable que te haya bloqueado. (Foto: Pixabay)

1. Ya no puedes ver su hora de última conexión



Pero no es una pista demasiado concluyente. Tienes que tener en cuenta que en sus opciones de privacidad WhatsApp permite ocultar esta última hora de conexión, y cada vez más personas deciden hacerlo para intentar salvaguardar un poco su privacidad.



2. No ves las actualizaciones de su foto de perfil

En este tipo de redes sociales, es normal que vayamos cambiando de foto de perfil u otros optan por quedarse con una sola foto por mucho tiempo. Pero si no tienes acceso a este tipo de actualización, entonces lo probable es que te haya bloqueado.



3. No termina de recibir mensajes



Todos los mensajes enviados a un contacto que te ha bloqueado se quedan con un solo tic/palomita (mensaje enviado) pero nunca sale el segundo tic/palomita (que indica la entrega del mensaje).



4. No puedes realizar una llamada a esa persona



Otra de las indicaciones más segura de que te ha bloqueado es que no puedes realizar ni un tipo de llamada. Entonces aquí entenderás que esa persona decidió bloquearte por completo del WhatsApp.



Si ves que todas estas condiciones se cumplen, puede que el contacto te haya bloqueado. No es difícil aceptar esta situación y para la próxima analiza tus comportamientos y así evitarás terminar en la lista negra de un contacto.



¿Cómo saber si me han bloqueado en Facebook?

Busca a tu contacto y si no aparece su perfil, puede que haya cerrado su cuenta o estés bloqueado. (Foto: Pixabay) Busca a tu contacto y si no aparece su perfil, puede que haya cerrado su cuenta o estés bloqueado. (Foto: Pixabay)

Facebook es otra de las redes sociales líder del mercado y aquí también es posible ser bloqueado por algún contacto. La red social dispone de muchas funciones para configurar la privacidad, de una persona, pero ninguna te permite saber si alguno de tus amigos te ha bloqueado. Sin embargo, puedes intentar descubrirlo mediante algunas pistas que te damos en esta ficha.

1. Tu contacto ya no está en lista de amigos

Esta no es una pista contundente, ya que el contacto quizás haya cancelado su cuenta o haber sido bloqueado por Facebook. Sin embargo, si otros contactos en común pueden entrar al perfil de este amigo en común, entonces si te ha bloqueado.



2. No puedes publicar en su muro ni ver sus actividades

Existe la opción de que te bloquee parcialmente, por esta razón es que no puedes escribir nada en su muro ni ver sus actividades.



3. No puedes enviarle mensajes por Messenger Facebook



Otro indicio de que te puede haber bloqueado es que no puedas enviarle mensajes. Si aún conservas el historial de mensajes con dicho contacto y su nombre aparece en negro, en lugar de aparecer en azul, definitivamente, te ha bloqueado.



4. No encuentras el perfil de tu amigo desde tu cuenta de Facebook



Si al escribir su nombre en el buscador de Facebook, no aparece, puede que te haya bloqueado. Pero también existe la posibilidad de que haya configurado su perfil para que no se le pueda encontrar o haya borrado su cuenta. Para comprobarlo, crea otra cuenta y búscalo. Si lo encuentras, entonces no hay duda de que te ha bloqueado.



¿Cómo saber que me han bloqueado en Instagram?

Es fácil determinar si te bloquearon o no del Instagram, solo tienes que buscar el nombre en el buscado. (Foto: Pixabay) Es fácil determinar si te bloquearon o no del Instagram, solo tienes que buscar el nombre en el buscado. (Foto: Pixabay)

Instagram es una de las redes sociales que ha logrado tener mucha popularidad en estos últimos años, ya que puedes compartir con tus amigos y otros usuarios, los momentos más gratos de tu vida y todo descrito por fotografías. Aquí también puedes ser bloqueado, así que sigue leyendo esta nota para confirmar realmente si has sido bloqueado.

1. Busca su nombre en el buscador

El primer paso para saber si te han bloqueado en Instagram es buscar al usuario por su nombre en la red social, si no te aparece en los resultados pero sabes que no ha eliminado su cuenta esta es una clara señal de que es muy posible que te haya bloqueado.



2. Ya no te aparecen las historias

Si te das con la grata sorpresa de que ya no aparecen las historias de esa persona, entonces lo más probable es que te haya bloqueado y no pueda ingresar a revisar nada de su información.