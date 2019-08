¿Cuál es la mejor película de Dragon Ball?

Pocas franquicias del entretenimiento tienen fanáticos tan fieles como la de Dragon Ball, y resulta difícil decidir cuál es la mejor película de toda la saga. Para algunos podría ser ‘Dragon Ball Z: Fusion Reborn’ (Dragon Ball Z: ¡El renacer de la fusón! Goku y Vegeta), filme que es el número 15 de la franquicia. Para otro, por el contrario, será ‘Dragon Ball Z: Battle of Gods’ (La Batalla de los Dioses).

Y aunque en realidad resulta difícil escoger entre tantas cintas, la crítica tiene una fórmula sencilla para conocer qué película es mejor que la otra: según la valoración que por parte de los mismos fans en distintos página de Internet especializadas.

Según último informes del manga, se está preparando una nueva película. Entonces, ¿qué mejor momento que ahora para revisar cuál de las veinte películas de Dragon Ball tuvo las calificaciones más altas?

Comicbook recogió una publicación hecha en Reddit por el usuario RVXZENITH, que reveló el puntaje de ‘Dragon Ball Super: Broly’ en el portal Rotten Tomatoes. Esta calificación lo coloca como la película mejor valorada de la franquicia.

El anime ha recibido el puntaje más alto de los críticos con una calificación “fresca” del 83% de estos y una calificación del 93% de las reseñas de la audiencia.

¿Qué la hace mejor que las otras?

Lo que realmente distingue a Broly de las otras entregas es el hecho que la cinta en sí era una continuidad. Junto con ‘Battle Of Gods’ y ‘Resurrection of F’, las películas Super han presentado historias que influyen en la franquicia en general, mientras que las cintas de Dragon Ball Z han estado fuera del ámbito de la historia principal.

La película más reciente de Dragon Ball Super también presentó una animación que llevó las peleas a su mejor nivel, presentando un enfrentamiento rápido que sorprendió al público.

Cabe señalar que la franquicia tiene cuatro películas de Dragon Ball, trece cintas de Dragon Ball Z y tres entregas Super, con Broly apareciendo en cuatro de ellas.

Sus primeras tres apariciones en las películas 8, 10 y 11 no necesariamente cuentan pues no tuvieron lugar a una historia continua; además, lo que logró la película más reciente de Broly no fue solo crear algunas de las mejores peleas del anime, sino brindar al público una historia completamente formada presentando una nueva visión del mundo de los Saiyajin y el pasado.