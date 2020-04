El grave incremento de casos infectados por el coronavirus en Estados Unidos ha motivado que sus gobernadores y alcaldes tomen medidas más estrictas para poder enfrentar esta pandemia que ya supera los 32.000 fallecidos en este país, según los datos actualizados de la Universidad Johns Hopkins.

Miami Beach

Independientemente de alguna orden del gobernador de Florida, Miami Beach fue la primera ciudad de este estado en acatar el confinamiento obligatorio debido al COVID-19. Desde el 24 de marzo, los habitantes de esta isla turística permanecen en sus residencias, y solo están permitidos de salir salvo para comprar alimentos o medicinas.

“Superaremos esto”, escribió el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, en un comunicado. “Un día este virus estará en nuestro espejo retrovisor”.

Miami-Dade

En el condado de Miami-Dade, por ejemplo, se implementó el toque de queda. De esta forma, los residentes deben permanecer en su casa de 11 p.m. a 5 a.m. Gimnasios, piscinas y otras áreas comunes de edificios residenciales y comerciales fueron cerradas para el público. Personas que no acaten la orden recibirán multas y serán arrestados.

Los más afectados

Condados como Miami-Dade y Broward, con 7,459 y 3,177 casos respectivamente, son los más afectados por la pandemia.

¿Hasta cuándo será la cuarentena?

A pesar de ser una de las autoridades que se oponía a una medida como esta, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, decidió dejar las restricciones parciales –que no han tenido el resultado esperado- y decretar un confinamiento social obligatorio a todos los habitantes en este territorio de Estados Unidos.

La medida de la cuarentena obligatoria en Florida entró en vigencia el jueves 2 de abril a la medianoche y durará 30 días. DeSantis, en conferencia de prensa, dijo: “Tiene sentido tomar esta medida ahora”.

“La pandemia no respeta fronteras globales y ciertamente no lo hará con límites estatales. No podemos esperar, no podemos dejar la decisión a un condado o gobierno municipal”, detalló.

Antes de este anuncio, condados afectados como Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe, habían pedido a sus habitantes a permanecer en sus hogares.

***************************************************************************

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

VIDEO RECOMENDADO

Miami Beach es la primera ciudad de Florida en ordenar confinamiento obligatorio por coronavirus

Miami Beach es la primera ciudad de Florida en ordenar confinamiento obligatorio por coronavirus. (A