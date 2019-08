¿Quiénes fueron Miguel Hidalgo y José María Morelos? Los nuevos rostros del anverso del billete de 200 pesos en México

Desde el 1 de setiembre, un nuevo billete llegará a las carteras de todos los mexicanos, luego que el Banco de México (Banxico) determinó poner en circulación uno que ya existía, pero con distintas características.

Se trata del billete de 200 pesos cuyo principal cambio será quitar el rostro de Sor Juana Inés de la Cruz, que ha estado desde octubre de 2001, y reemplazarlo por el de Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón.

Este anuncio ha generado gran cantidad de críticas en las redes sociales, pues los usuarios cuestionaron a Banxico de sacar de circulación a las únicas dos únicas mujeres (junto a Frida Kahlo que fue retirada desde finales de agosto de 2018) para sustituirlas por hombres.

El peso mexicano con el rostro de Frida Kahlo dejó de circular en 2018. (Foto: AFP) El peso mexicano con el rostro de Frida Kahlo dejó de circular en 2018. (Foto: AFP)

En respuesta, el banco aseguró que la poetisa regresará a la familia de billetes, aunque con un valor menor, el de 100 pesos, y será emitido en 2021.

Otra de las razones que llevó a la entidad central financiera de México a cambiar las particularidades es por medidas de seguridad, pues este billete es uno de los que más se falsifican en el país azteca.

Tras la disposición, sabe ¿quiénes son exactamente los nuevos rostros del anverso del billete de 200 pesos en México? Si desconoces qué son estos personajes, no te preocupes que te contamos a continuación.

El peso mexicano es la octava moneda más negociada en el mundo, la más negociada de América Latina y la tercera más negociada en toda América. (Foto: Pixabay) El peso mexicano es la octava moneda más negociada en el mundo, la más negociada de América Latina y la tercera más negociada en toda América. (Foto: Pixabay)

Miguel Hidalgo

Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor fue un sacerdote y revolucionario novohispano que destacó iniciando la primera etapa de la Guerra de Independencia de México con un acto conocido en la historia mexicana como Grito de Dolores.

Dirigió militar y políticamente la primera parte del movimiento independentista, pero tras una serie de derrotas fue capturado el 21 de marzo de 1811, después de casi 6 meses de iniciada la revuelta, y llevado prisionero a la ciudad de Chihuahua, donde fue juzgado y fusilado el 30 de julio del mismo año.

Antes de ser ejecutado, Hidalgo se confesó y comulgó. Llegada la hora del fusilamiento, pidió que no le vendaran los ojos ni le dispararan por la espalda (como se hacía a los traidores). Además, solicitó que le dispararan a su mano derecha, que puso sobre su corazón; tras ello fue ejecutado.

Sin embargo un comandante tarahumara, de apellido Salcedo, le cortó la cabeza de un solo tajo con un machete, para recibir una bonificación de veinte pesos; posteriormente, su cuerpo fue enterrado en la capilla de San Antonio del templo de San Francisco de Asís, en la misma ciudad de Chihuahua, y su cabeza fue enviada a Guanajuato y colocada en la Alhóndiga de Granaditas, en cada esquina y dentro de una jaula de hierro, junto a las de Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, en donde permaneció por diez años.

En 1821, su cuerpo fue exhumado y, junto con su cabeza, se le enterró en el Altar de los Reyes, de la catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Finalmente, desde 1925 reposa en el Ángel de la Independencia, en la capital. En 1869 fue erigido en su honor el Estado de Hidalgo siendo su capital Pachuca.

El rostro de Miguel Hidalgo aparecerá en el billete de 200 pesos. (Foto: Dario Brooks | BBC) El rostro de Miguel Hidalgo aparecerá en el billete de 200 pesos. (Foto: Dario Brooks | BBC)

José María Morelos y Pavón

José María Morelos y Pavón, llamado Siervo de la Nación, fue un sacerdote, militar insurgente y patriota mexicano, que organizó y fue el artífice de la segunda etapa (1811-1815) de la Guerra de Independencia Mexicana.

Fue comisionado por Miguel Hidalgo, el 20 de octubre de 1810 en Charo, Michoacán, como jefe insurgente en el sur de México, encargado de tomar ranchos y ciudades importantes, así como la comunicación con los puertos de Asia, principalmente con Manila, Filipinas, que ese entonces, era parte de la Nueva España. Su principal encomienda fue ocupar el puerto de Acapulco, considerado estratégico para la comunicación de la Nueva España.

Desde 1811 y hasta el inicio de su declive militar en 1814, Morelos logró conquistar la mayor parte del sur del país y una parte del centro, en la región del actual estado de Morelos, donde se desarrolló, entre el 9 de febrero y el 2 de mayo de 1812, su acción militar más famosa, el Sitio de Cuautla, en la ciudad homónima, que lo convirtió en el principal enemigo del ejército realista.

Tras varias derrotas, fue capturado el 5 de noviembre de 1815 en Temalaca por el coronel Manuel de la Concha, juzgado por la Inquisición y finalmente fusilado en San Cristóbal Ecatepec, el 22 de diciembre de 1815.

El viernes 22 de diciembre de 1815, antes de pasar al paredón, rezó el salmo 51 y posteriormente tocaron los tambores. Morelos se vendó los ojos, tomó un crucifijo y exclamó: “Señor, si he obrado bien, tú lo sabes, pero si he obrado mal, yo me acojo a tu infinita misericordia”. Acto seguido se hincó con la espalda al pelotón y a la voz de mando sonaron dos descargas. Sus restos descansan en la Columna a la Independencia, en la Ciudad de México.

El rostro de José María Morelos aparecerá en el billete de 200 pesos. (Foto: Wikipedia) El rostro de José María Morelos aparecerá en el billete de 200 pesos. (Foto: Wikipedia)

¿Por qué aparecerán en el billete de 200 pesos?

Con este nuevo billete de 200 pesos, Banxico busca promover detalles del patrimonio histórico, cultural y natural de México.

El billete tendrá en el anverso a los héroes de la independencia Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón, mientras que en el reverso se imprimirá el águila real y el sahuaro, así como la Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar.

¿A qué se deben los cambios?

El director general de Emisión del Banco de México, Alejandro Alegre, señaló en una entrevista a Milenio que la puesta en circulación busca combatir la falsificación y brindar mayor seguridad a la ciudadanía al momento de realizar sus pagos.

Para ello, usarán materiales de mayor durabilidad e incorporarán marcas y diversos elementos que ayuden a las personas con debilidad visual a reconocer cada billete.