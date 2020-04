"Milagro en la celda 7″: Aras Bulut Iynemli, el actor que interpreta a Memo, ¿realmente tiene discapacidad intelectual?

“Milagro en la celda 7”, llamada originalmente como “Koğuştaki Mucize” o “Miracle in Cell No. 7” en inglés, es una película turca que se estrenó en marzo del 2020 en Netflix. La misma ha dejado a gran parte de sus espectadores marcados por la conmovedora historia que presenta, y ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales que se ha traducido en convertirla como una de las cintas más vistas en las últimas semanas en la plataforma.

La producción turca cuenta el drama de Memo, un joven padre con discapacidad intelectual no identificada, y su hija Ova, quienes viven en una humilde casa en la colina junto a la abuela Fatma. El amor incondicional que siente Memo por su hija lo lleva a hacer de todo por ella, a pesar de su condición mental y la desgarradora trama que refleja la injusticia y discriminación que sufre por su retraso mental y nivel económico.

Ante esta interpretación de su protagonista, muchos se han preguntado si realmente Aras Bulut Iynemli tiene alguna discapacidad mental. En el cine, conforme han ido pasando los años también se han ido incorporando personas con diferentes talentos, sin dejar que alguna discapacidad los separe de hacer el arte que tanto aman.

Por este motivo no sería raro descubrir que el protagonista tenga este tipo de enfermedad, pero... ¿Este es el caso de Aras? ¿O acaso su interpretación logró engañar a todo el mundo? Aquí te contamos un poco más sobre el artista detrás de Memo.

¿ARAS BULUT IYNEMLI ESTÁ ENFERMO?

Memo no entiende por qué le hacen todo eso si no es culpable de la muerte de la niña (Foto: Netflix)

La respuesta rápida es que no. El actor turco que le da vida al personaje principal de “Milagro en la celda 7” no tiene ninguna discapacidad mental. Es claro que su interpretación ha sido tan buena que muchos han sentido en él una empatía con Memo, sintiendo su dolor en los momentos más difíciles y compadeciéndose más allá de la pantalla grande esperando que el actor no lo esté pasando tan mal como lo demostraba en la película.

Sin embargo, todo lo que se ve en la cinta es pura interpretación, tal como menciona Sensacine. Ellos agregan que el actor turco en realidad es tan versátil que incluso tiene una carrera alterna como ingeniero en aeronáutica, recibiendo en sus años de estudios un prestigioso premio por su desempeño académico.

Aras Bulut Iynemli comenzó en la actuación participando en algunos comerciales pequeños, cuando probaba su talento para la cámara. Esto lo hizo en especial porque casi toda su familia ha tenido un contacto con la actuación, desde primos, tíos e incluso su propio hermano que es un actor.

Él saltó a la fama por la telenovela turca llamada “As Time Goes By”, una en donde debutó para la televisión recibiendo los buenos comentarios del público por su increíble interpretación. Más adelante actuaría en “Içerde”, otra producción turca que su primer episodio con él llegó a las 10 millones de visitas en YouTube.

Esto quiere decir que Aras es un rostro muy conocido en Turquía, pero en otros países como Estados Unidos y Latinoamérica no. Ahora eso está cambiando poco a poco gracias a Netflix que distribuyó “Milagro en la celda 7”, dando a conocer el gran talento de Bulut para el cine con su interpretación de Memo.

