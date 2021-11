Canelo Álvarez está cerca de hacer historia cuando pelee con Caleb Plant este sábado 6 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El pugilista mexicano podría conseguir todos los títulos posibles de la división supermediano. Sigue aquí toda la información que debes saber sobre ambos rivales y conoce cómo y dónde ver la pelea en vivo y gratis e diferentes canales TV, apps móviles y streaming.

El nacido en Guadalajara, Canelo Álvarez (56-1-2, 38 ko’s), podría escribir su nombre con letras de oro en los libros de historia del boxeo con el invicto estadounidense y también monarca e invicto Caleb Plant (21, 12 ko’s), en una batalla por el campeonato indiscutido de los pesos Supermedianos.

Los títulos que se ponen en juego son: AMB, CMB, FIB y OMB, además del cinturón The Ring, estarán en juego en esta contienda a la que Álvarez, considerado el mejor libra por libra del mundo, llegará como favorito, pero nadie puede descontar la capacidad boxística de su rival .

Cabe precisar que previo al main event también habrá muchas peleas atractivas, como Anthony Dirrell (33-2-2, 24 ko’s) ante Marcos Hernández (15-4-2, 3 ko’s), el invicto Rey Vargas (34, 22 ko’s) contra Leonardo Báez (21- 4-0, 12 ko’s) y Elvis Rodríguez (11-1-1, 10 ko’s) ate el mexicano Juan Pablo ‘Pivi’ Romero (14, 9 ko).

¿Dónde ver la pelea Canelo – Plant en vivo?

Perú - ESPN / Star+

México - TV Azteca / Azteca Deportes

España - 04:00 horas (7 de noviembre) - DAZN

Argentina - 22:00 horas - ESPN / Star+

Chile - 22:00 horas - ESPN / Star+

Brasil - 22:00 horas - ESPN / Star+

Uruguay - 22:00 horas - ESPN / Star+

Ecuador - 20:00 horas - ESPN / Star+

Colombia - 20:00 horas - ESPN / Star+

Cartelera principal: Canelo – Plant, 6 de noviembre

Canelo Álvarez (56-1-2, 38 KOs) vs. Caleb Plant (21-0, 12 KOs), 12 rounds, por la corona del AMB, CMB, OMB, FIB y Ring Magazine.

Elvis Rodríguez (11-1-1, 10 KOs) vs. Juan Pablo Romero (14-0, 9 KOs), 10 rounds, superligeros.

Rey Vargas (34-0, 22 KOs) vs. Leonardo Báez (21-4, 12 KOs), 10 rounds, supergallos.

Anthony Dirrell (32-2, 24 KOs) vs. Marcos Hernández (15-4-2, 3 KOs), 10 rounds, supermedianos.

Juan Manuel Gómez (12-0, 5 KOs) vs. José Antonio Meza (7-6, 2 KOs), 8 rounds, superpluma.

Rances Barthelemy (28-1-1, 14 KOs) vs. Gustavo David Vittori (25-9-1, 12 KOs), 8 rounds, superligeros.

Joselito Velázquez (13-0-1, 9 KOs) vs. Gilberto Mendoza (19-10-3, 10 KOs), 8 rounds, mosca

Jan Salvatierra (7-0, 3 KOs) vs. Fernando Díaz (9-1-1, 2 KOs), 6 rounds supermosca.

Las 10 últimas peleas de Canelo Álvarez

08/05/21 | Canelo vs Saunders | Ganó 27/02/2021 | Canelo vs Yildirim | Ganó 19/12/20 | Canelo vs Smith | Ganó 02/11/19 | Canelo vs Kovalev | Ganó 04/05/19 | Canelo vs Jacobs | Ganó 15/12/18 | Canelo vs Fielding | Ganó 15/09/18 | Canelo vs Golovkin | Ganó 16/09/17 | Canelo vs Golovkin | Empate 06/05/17 | Canelo vs Chávez Jr. | Ganó 17/09/16 | Canelo vs Smith | Ganó

Las 10 últimas peleas de Caleb Plant

30/01/21 | Plant vs Truax | Ganó 15/02/20 | Plant vs Feigenbutz | Ganó 20/07/19 | Plant vs Lee | Ganó 13/01/19 | Plant vs Uzcátegui | Ganó 17/02/18 | Plant vs Medina | Ganó 08/09/17 | Plant vs Hernández | Ganó 25/02/17 | Plant vs Awimbono | Ganó 23/08/16 | Plant vs Juan de Ángel | Ganó 03/06/16 | Plant vs Galván | Ganó 19/01/16 | Plant vs Rodríguez | Ganó

¿Qué premios se llevarán Canelo y Plant después de la pelea?

¿Cuánto ganará Canelo Álvarez en la pelea? Por sostener la pelea el próximo sábado, el pugilista mexicano se llevará la suma de 40 millones de dólares. Cabe precisar que en esta suma no están contemplados los ingresos por patrocinios y el porcentaje por ingreso de taquilla.

¿Cuánto ganará Caleb Plant en la pelea? El boxeador estadounidense aseguró que embolsará la cantidad de 10 millones de dólares. Aparte del jugoso premio, Plant tiene la gran oportunidad de arrebatarle los cetros CMB, AMB y OMB a Canelo Álvarez.

¿Qué dijo Canelo en conferencia previo a la pelea?

“Tengo muy claro que la pelea se definirá a mi favor entre el séptimo y noveno asalto”, declaró Canelo Álvarez que pondrá el juego los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el de la Organización Mundial (OMB) y la Asociación Mundial (AMB), mientras que Plant expondrá el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Canelo Álvarez que dijo sentirse feliz de volver a Las Vegas, donde debutó en el 2013. “Nada nuevo para mí, no hay diferencias y siempre es un placer el volver a Las Vegas”, declaró el boxeador de 31 años, y marca de 56-1-2, 38 triunfos conseguidos por la vía del nocáut. “Es algo muy importante para mí legado lo que está en juego el sábado con la unificación del título y quiero hacer historia con la victoria”.

“Me gusta el boxeo, lo disfrutó al máximo cuando estoy en el cuadrilátero”, subrayó Álvarez. “Es un buen boxeador, pero no es nada nuevo para mí, porque ya me he enfrentado a otros que también han sido muy buenos”. “Hemos hecho una gran preparación, estamos listos para el gran duelo y seguro que con la ayuda de todos haremos historia”, reiteró Álvarez. “El triunfo irá por México y todos los que siempre han confiado en mi trayectoria como profesional”.

“Quiero agradecer a todos por su apoyo y por hacer posible esta pelea. Hemos recorrido un largo camino como profesionales para que esto suceda. Ahora estamos a solo unos días de hacer historia”, reiteró Álvarez. “Es tan diferente cuando estás en el ring, así que realmente no tomo nada de nuestro altercado en la primera conferencia de prensa”.