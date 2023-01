¿A qué hora juegan y dónde ver el Argentina – Brasil en vivo? El Clásico del continente se juega hoy en la ciudad de Cali, por la tercera fecha del Sudamericano Sub 20. El partido se transmitirá vía TyC Sports en todas sus plataformas y otros canales TV que te hacemos llegar para descargar el link gratuito o de pago. Además, el minuto a minuto aquí, con toda la información completa de la Albiceleste bajo el mando de Javier Mascherano.

La Selección Argentina Sub 20 busca recuperar el camino luego del traspié sufrido en el debut frente a Paraguay, donde cayó por 2 a 1 en un cotejo reñido y con dominio albiceleste. Entonces, el tiempo de revancha el fútbol lo da, en esta oportunidad, en el clásico continental: Argentina se mide ante Brasil desde las 21:30 horas en Cali, por la tercera fecha del Grupo A.

El elenco conducido por Ramon Menezes, en tanto, venció 3-0 a Perú en su primer partido; la zona la completan Colombia (4 puntos), Paraguay (4 pts) y Perú (0 pts). Se palpita una gran jornada en el Estadio Pascual Guerrero.

Link gratis para ver, Argentina – Brasil en vivo hoy

Más que gratis, se puede ver a modo de prueba. De esta manera, si te encuentras en la región Argentina puede acceder a cualquier plataforma de TyC Sports e instalar la aplicación en tu dispositivo móvil para disfrutar el Argentina vs Brasil en vivo y en directo. Por otro lado, si quieres pagar una suscripción, está la opción de hacerlo vía DGo (DirecTV Sports). A continuación, todas las opciones.

¿Cómo mirar, Argentina – Brasil en vivo vía TyC Sports?

Para mirar el Clásico Sudamericano entre Argentina vs Brasil en vivo y en directo existen muchas maneras. Para hacerlo por app móvil desde cualquier dispositivo por la tercera fecha del grupo A del Mundial Qatar 2022, debes suscribirte a TyC Sports Play. La transmisión se podrá ver por los canales 21 y 101 (HD) de Cablevisión, 629 y 1629 (HD) de DirecTV y 106 y 1016 (HD) de Telecentro, entre otros.

En computadoras, celulares y tablets, la opción para seguir el encuentro entre la Albiceleste y la Albirroja será TyC Sports Play, o la señal de TyC Sports mediante plataformas como Cablevisión Flow, DirecTV Go y Telecentro Play, exclusivas para clientes de los cableoperadores.

¿Cómo mirar, Argentina – Brasil en vivo vía DirecTV Sports?

Para empezar, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV GO o ingresa a ella desde tu computador, y listo. Ya puedes disfrutar los canales de tu plan: HBO GO, FOX APP, TNT GO, Space GO, DIRECTV Sports, ESPN Play.

Después de descargar DIRECTV GO podrás usarla en tu tablet o smartphone. Para hacerlo, busca el ícono en pantalla e ingresa en la aplicación. Una vez dentro de la aplicación, en la página inicial, encontrarás todas las noticias del mundo del deporte. Podrás tener más información tan sólo tocándolas.

¿A qué hora juegan Argentina – Brasil en vivo y en directo?

En México, el Argentina – Brasil en vivo inicia a las 18:30 horas

En Perú, el Argentina – Brasil en vivo inicia a las 19:30 horas

En Colombia, el Argentina – Brasil en vivo inicia a las 19:30 horas

En Ecuador, el Argentina – Brasil en vivo inicia a las 19:30 horas

En Bolivia, el Argentina – Brasil en vivo inicia a las 20:30 horas

En Venezuela, el Argentina – Brasil en vivo inicia a las 20:30 horas

En Estados Unidos, el Argentina – Brasil en vivo inicia a las 20:30 horas

En Argentina, el Argentina – Brasil en vivo inicia a las 21:30 horas

En Chile, el Argentina – Brasil en vivo inicia a las 21:30 horas

En Paraguay, el Argentina – Brasil en vivo inicia a las 21:30 horas

En Brasil, el Argentina – Brasil en vivo inicia a las l 21:30 horas

¿Cómo llega Argentina para jugar contra Brasil?

Una golpeada selección argentina, que cayó 2-1 en su debut en el Sudamericano Sub’20 ante Paraguay, tratará este lunes de ganar el clásico ante Brasil por la tercera jornada del Grupo A, en el que la Albirroja se enfrentará a Perú y Colombia descansará.

Los dirigidos por Javier Mascherano tuvieron una floja actuación ante Paraguay y tratarán de mejorar su imagen ante su máximo rival, que viene de golear 3-0 a Perú en el debut y llega en un mejor momento a este partido que se disputará en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad colombiana de Cali.

Es posible que para este encuentro, el exjugador del Barcelona y de River Plate no cuente con el volante Facundo Buonanotte, recién fichado por el Brighton y quien sufrió un “traumatismo de columna cervical y cráneo durante el partido ante Paraguay”. Sin embargo, el ‘Jefecito’ sí tendrá disponible para este encuentro al resto de la nómina, entre la que sobresalen Nico Paz y Nicolás Vallejo.

¿Cómo llega Brasil para jugar contra Argentina?

Brasil, entre tanto, venció 3-0 a Perú en el debut y viene de descansar en la segunda jornada. El seleccionador Ramón Menezes tendrá que lidiar en este encuentro -y en el resto del torneo- con la baja del defensor Weverton, quien salió lesionado en los primeros minutos del primer partido contra Perú y sufrió una fractura en el maléolo medial derecho.

En su reemplazo se espera que aparezca Douglas Mendes, jugador del Red Bull Bragantino que sustituyó a su lesionado compañero en el juego disputado el jueves pasado. Pese a esta baja, Menezes contará con todo el resto de la nómina que convocó para tratar de conseguir el cupo al Mundial de Indonesia tras haberse perdido las ediciones de 2017 y 2019 a las que no clasificó.