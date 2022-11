Empieza la cuenta regresiva. El próximo 20 de noviembre empieza el Mundial Qatar 2022 y previo a ellos la ceremonia de inauguración. ¿A qué hora es y dónde verlo en diferentes países? ¿Qué canales TV transmitirán? ¿Qué artistas estarán presentes para esta gala? Mag te da la mejor información sobre este evento previo al Qatar vs Ecuador.

Si bien no se confirmaron los detalles de qué se verá y qué show presentarán los protagonistas de esta fiesta inaugural, desde el país anfitrión se filtró una lista de posibles invitados. Entre ellos se encuentran BTS, Black Eyed Peas y J Balvin. La fiesta está garantizada en el estadio Al Bayt y como en todos lados, esta ceremonia fue pensada meticulosamente por el Comité Supremo, que todavía se guarda algunas sorpresas.

Como ocurrió en el sorteo del pasado 1 de abril, se presentará la canción oficial del torneo, “Hayya Hayya” (Mejor juntos), interpretada por la figura local Aisha, junto a Davido y Trinidad Cardona. Todo esto será una ahora antes del partido inaugural, es decir, 10:00 hora peruana.

¿Qué verás en la ceremonia de inauguración del Mundial Qatar 2022?

Según lo que develaron hasta el momento, habrá shows de música y baile para mostrar el pasado milenario del pueblo que habitó esta zona entre el desierto y el mar, pero también buscarán exponer su prepotente modernidad y su desafío hacia el futuro sostenido por una billetera que parece inagotable.

¿Cuándo es la inauguración de la Copa del Mundo?

El evento de apertura será el domingo 20 de noviembre en el estadio Al Bayt. En tanto, tendría una duración menor a una hora, teniendo en cuenta que a las 11 horas se jugará el primer partido entre Qatar y Ecuador por la primera fecha del grupo A.

¿A qué hora empieza la ceremonia de inauguración?

A continuación, te dejamos una lista de algunos países donde transmitirán en vivo y en directo la ceremonia de inauguración del Mundial Qatar 2022. Considera que muchos de estos canales son abiertos y otros de cabel pagada. Además, un dato adicional es que la ceremonia será una hora antes del primer partido del grupo A entre el anfitrión y Ecuador.

Perú - 10:00 horas | Latina TV, DirecTV Sports.

Colombia - 10:00 horas | Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports.

Ecuador - 10:00 horas | Teleamazonas, DirecTV Sports, ECDF.

México - 9:00 horas | TelevisaUnivision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports.

Estados Unidos - 9:00 horas | Fox, FS1, Telemundo, Univision, Vix.

Bolivia - 11:00 horas | Unitel, Red UNO, Tigo Sports.

Venezuela - 11:00 horas | Televen, IVC, DirecTV Sports.

Paraguay – 12 horas | Telefuturo, SNT, Tigo Sports.

Chile - 12 horas | Canal 13, TVN, DirecTV Sports.

Argentina - 12 horas | TyC Sports, DirecTV Sports, Televisión Pública.

Brasil - 12 horas | TV Globo.

Uruguay - 12 horas | Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports, ANTEL, Dexary, TyC Sports.

¿Qué artistas estará en el evento inaugural?

La ceremonia del 20 de noviembre por el Mundial Qatar 2022 contará con muchos artistas invitados de la talla de BTS, Black Eyed Peas, Dua Lipa, J Balvin, Nora Fatehi y Patrick Nnaemeka Okorie, según World Musica Award.

¿Shakira no estará en la inauguración del Mundial Qatar 2022?

A pesar que esta noticia no es confirmado por la misma artista colombiana, medios internacionales indican que Shakira ha decidido finalmente no participar tras recibir una gran cantidad de críticas después de confirmar su actuación.

Desde su entorno se señala que no estará presente en el show previo al primer partido entre la selección anfitriona y Ecuador que se producirá el domingo 20 de noviembre porque no quiere ser parte de un país que no defiende los derechos LGTBI y que es seriamente cuestionado por sus ataques a los derechos humanos.

La primera en negarse fue la cantante británica Dua Lipa. Tampoco actuará Rod Stewart, quien, según varias informaciones, habrá dicho que no pese a la oferta de un millón de libras que le hicieron.

¿Por qué Dua Lipa no estará en la ceremonia del Mundial?

Hasta el momento la única artista que confirmó es Dua Lipa, quien criticó cómo el país anfitrión maneja el asunto de derechos humanos. “Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo”, manifestó.

Además, agregó que alentará a Inglaterra “desde lejos”. “Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”, sentenció.

