Luis Enrique y sus dirigidos tienen una gran oportunidad para volver a lo más alto y repetir el plato como en el Mundial 2010. Plagado de jóvenes, que demostraron una buena actuación en la pasada Eurocopa, se pondrán al frente en el grupo E frente a Costa Rica, Alemania y Japón en el Mundial Qatar 2022. Conozca aquí los días, horarios y más detalles del equipo.

La Roja ha tenido un buen performance desde el mando de Luis Enrique. El técnico de 52 años ingresó el pasado 9 de julio del 2018 y ha generado 24 partidos ganados, 12 empates y 6 derrotas. Su victoria más abultada fue por 6-0 a Alemania en la Liga de Naciones 2020-2021.

Algo por destacar a La Roja es que es séptimo del ranking FIFA y clasificó al Mundial directamente al ganar el grupo B de las Eliminatorias, sumando 11 victorias, 4 empates y 3 derrotas; con 40 goles a favor, 19 goles en contra y 21 goles de diferencia a favor.

¿Cuándo juega España en Qatar 2022? Fecha y horarios

La Selección de España debuta el próximo 23 de noviembre ante Costa Rica por la primera fecha del grupo E en el Estadio Al Thumama. Seguidamente, se protagonizará un clásico ante Alemania desde las 14:00 horas en el Estadio Al Bayt. Finalmente, cerrará su participación en la fase de grupos de Qatar 2022 el 1 de diciembre ante Japón.

23/11 | España vs Costa Rica | 11:00 horas | Estadio Al Thumama

27/11 | España vs Alemania | 14:00 horas | Estadio Al Bayt

01/12 | Japón vs España | 14:00 horas | Estadio Khalifa

¿Cuál es el equipo habitual de la Selección de España?

El equipo de Luis Enrique ha parado un once, en su mayoría, de la siguiente manera: Unai Simón; César Azpilicueta, Eric García, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Sergio Busquets, Pedri; Pablo Sarabia, Álvaro Morata, Ferran Torres. Dentro de su cargo, ha conseguido un récord de 24 victorias, 12 empates y 6 derrotas.

¿Cómo llega España al Mundial Qatar 2022?

La Selección de España empezó a protagonizar su juego en la Eurocopa. A pesar de no conseguir el trofeo, los de Luis Enrique mostraron un juego vistoso y plagado de jóvenes que permanecerán durante un tiempo más en La Roja.

“¿Habéis visto la Eurocopa que ha hecho Pedri? Eso no se lo he visto a ningún jugador de 18 años en ninguna competición, ni a Andrés Iniesta. Cómo ha rendido, cómo ocupa los espacios, su personalidad… No he visto una cosa igual nunca. Es algo fuera de toda lógica”, dijo Luis Enrique tras la eliminación ante Italia.

Toda una declaración del entrenador que basta con ver al joven desenvolverse en el campo para certificar. Su entendimiento del juego a tan corta edad sorprende y le permite explotar los espacios al saber cómo y dónde ubicarse, así como también jugar como mediapunta, extremo o interior sin sacrificar rendimiento.

