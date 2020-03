No, los mosquitos no transmiten el coronavirus. La pandemia que viene afectando al mundo es un virus respiratorio que se contagia por contacto entre las personas. Un infectado tose o estornuda, y esas gotículas respiratorias ingresan al organismo de los que lo rodean.“Hasta la fecha no hay información ni pruebas que indiquen que el 2019-nCoV pueda transmitirse por medio de mosquitos”, menciona la OMS.