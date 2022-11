El Mundial Qatar 2022 no solamente ha traído la emoción y alegría del fútbol, sino también ha evidenciado el fanatismo de varias personas que han hecho hasta lo imposible para viajar a Qatar y estar cerca de su selección. Uno de ellos es el mexicano Héctor Chávez Ramírez, conocido como Caramelo, un aficionado que sigue a todas partes al seleccionado azteca. Conoce aquí su historia.

Empezó el mundial y la selección de México buscará su primera victoria ante su similar de Polonia, el próximo martes 22 de noviembre. El simple hecho de que los aztecas vuelvan a una Copa del Mundo, ha generado que los hinchas mexicanos piensen en viajar a Qatar.

Un claro ejemplo de ello es el hincha Héctor Chávez Ramírez, conocido en su país como Caramelo, que se caracteriza por alentar a la selección de México en todos los escenarios deportivos que visita. Además, su fanatismo y carisma lo han convertido en un personaje muy famoso en varias partes del mundo.

El popular Caramelo también está presente en Qatar y alentará, en todo momento, al seleccionado azteca que tendrá un duro partido inicial frente al combinado polaco.

¿Cómo hace Caramelo para viajar a Qatar?

Caramelo es conocido por estar presente en varios partidos de la selección de México y el Mundial Qatar 2022 ha sido todo un reto para él. Pese a ello, ha viajado hasta medio oriente.

El propio Caramelo conversó con ESPN donde reveló algunos detalles, como por ejemplo, cómo hace para financiar sus viajes. Según Medio tiempo, el famoso hincha aclaró que su dinero “no es mal habido”, precisando que tiene varios negocios.

Caramelo con colores de su selección mexicana (Foto: Caramelo México/Instagram)

Los negocios de Caramelo

Héctor Chávez Ramírez confesó que trabaja en el negocio de bienes raíces, aunque sus inicios fueron como joyero.

“Las bienes raíces me permiten seguir a México. Por ejemplo, hoy cerré una negociación comercial en Chihuahua. Con el negocio de las bienes raíces me permite poder manejar mis negocios y poder recibir comisiones. Me dedico al bien inmobiliario comercial, no a la cuestión residencia”, anotó.

¿Cuándo juega México en Qatar 2022? Fecha y horarios

La Selección de México al mando de Gerardo Martino, debutará el próximo martes 22 de noviembre ante Polonia en el Estadio 974 de Doha. Seguidamente, tendrá a un rival con el cual ha protagonizado juegos atractivos, Argentina. Finalmente, cierra el grupo ante México.