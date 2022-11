En las ceremonias de inauguración de las Copas del Mundo ha sido habitual que se presenten músicos de distintos géneros para el deleite de los hinchas del fútbol. Sin embargo, en Qatar 2022 algunas personalidades rechazaron grandes sumas de dinero por diferentes motivos

El domingo 20 de noviembre se realizará la inauguración del Mundial Qatar 2022 y, a pesar que los organizadores han mantenido algunos nombres en reserva, se han filtrado algunos nombres como el cantante surcoreano Junkook de la agrupación BTS, el colombiano Maluma, entre otros.

Sin embargo, algunos artistas han rechazado grandes sumas de dinero para estar presentes en el máximo evento deportivo, luego que se hiciera público diversas denuncias que involucran a los derechos humanos y explotación laboral.

Rod Stewart

Rod Stewart rechazó más de un millón de dólares para presentarse en la inauguración de Qatar 2022. (Foto: Daniel LEAL / POOL / AFP).

La leyenda viviente del rock, Rod Stewart, reveló a inicio de semana que había recibido la invitación para presentarse en la ceremonia de inauguración de Qatar 2022. Sin embargo, no aceptó, a pesar de que le ofrecieron un millón de libras.

“Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares para tocar allí hace 15 meses. Me negué. No está bien ir”, indicó el cantante británico, de 77 años, en una columna del periódico The Times.

Entre los motivos se encuentra “el respeto a los derechos humanos en general”, incluido el de la comunidad LGBTQ.

Shakira

Shakira había sido anunciada como uno de los artistas del show inaugural de Qatar 2022, pero en las últimas horas fuentes cercanos indicaron que no se presentará. (Foto: AFP)

Aunque no es totalmente oficial, fuentes cercanas a la colombiana Shakira revelaron a la cadena Telecinco de España que no estará presente en Qatar 2022. La artista, que actuó en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

De hecho, la oriunda de Barranquilla le puso la música oficial a la edición de Sudáfrica en 2010 con “Waka Waka”(This Time for Africa) junto con el grupo sudafricano Freshlyground, según recuerda AFP.

De acuerdo con La Vanguardia, Shakira obtendría una cantidad de dinero que le puede ayudar a sus problemas con la Hacienda, pero remarca que su reputación se puede ver afectada.

Dua Lipa

La cantante Dua Lipa reveló que no ha estado implicada en ninguna negociación con los organizadores de Qatar 2022. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Luego que su nombre se vinculara a la lista de artistas que se presentarían en la inauguración de Qatar 2022, Dua Lipa anunció que no acudirá al evento. En este caso no hubo negociación alguna, aseguró.

“No actuaré y no he estado implicada en ninguna negociación para ir y actuar en Catar”, escribió la la estrella del pop británico de 27.

“Estoy deseando visitar Catar una vez que este país respete todos los compromisos en materia de derechos humanos”, agregó.

Finalmente, el grupo The Cure adelantó que no actuará en Catar, mientras que el rapero estadounidense Lil Baby aún no confirmó su presencia.