La inseguridad ciudadana cada vez está en aumento en México, por lo que muchas personas ya no quieren salir de sus hogares porque temen que pueda pasarles algo en el camino; y no es para menos, pues los robos, atracos, secuestros, asesinatos y más ocurren en cada momento. Sin embargo, ¿sabías que hay un estado donde matan a una persona cada cinco horas? Sí. Así como lo leíste, en este lugar se han registrado muchos crímenes, lo que ha llevado a la gente a no confiar ni en su sombra, pero ¿de cuál estamos comentando? En esta nota todo lo que necesitas saber.

Cabe precisar que la cifra de muertes se realizó en base a datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Fiscalía General de Justicia y de notas periodísticas.

¿CUÁL ES EL ESTADO MEXICANO DONDE ASESINAN A UNA PERSONA CADA 5 HORAS?

El estado mexicano donde asesinan a una persona cada cinco horas es Nuevo León, según la cifra de homicidios cometidos hasta el 25 de julio de 2024. De acuerdo con las estadísticas, en lo que va del año se registraron 928 homicidios en este territorio. Es más, en este séptimo mes se cometieron 109 asesinatos.

Haciendo un comparativo con el mismo periodo del año anterior, 2024 ya superó a 2023 en 19%, pues en aquel espacio de tiempo se habían registrado 777 muertes; es decir, 151 menos.

Esta cifra es preocupante, ya que se acerca a la época en la que se agudizó la violencia ligada al crimen organizado, pues entre enero y julio de 2012, Nuevo León reportó 945 crímenes; es decir, solamente 17 homicidios más, publica La Opinión.

¿POR QUÉ TANTA VIOLENCIA EN NUEVO LEÓN?

El incremento de los asesinatos en Nuevo León se debe a los grupos criminales e inacción de las autoridades, señaló Andrés Sumano, investigador del Colegio de la Frontera Norte, quien precisó que a eso se suma “el conflicto que hay entre la Fiscalía con el Poder Judicial del Ejecutivo estatal” que ayuda a que crezca la desconfianza en los ciudadanos.

Una de las soluciones propuestas por Ana Esquivel, del Consejo Ciudadano de Seguridad, es desarrollar un plan para detener la violencia mediante un trabajo estratégico en la que todos los involucrados se comprometan.