Para ver, Chivas – América en vivo por TV o Internet, puedes hacerlo vía Telemundo. El Clásico Nacional se juega en el estadio Akron este jueves 18 de mayo desde las 20:10 horas. Si no te quieres perder ninguna incidencia del juego y te encuentras en algún punto de Estados Unidos, entonces puedes seguir la señal de Telemundo en directo desde cualquier plataforma. A continuación, todos los detalles que debes considerar.

¿Cómo ver Telemundo en vivo, Chivas – América?

Telemundo, la casa de las Chivas de Guadalajara en Estados Unidos, presenta la cobertura de las semifinales de la Liga MX del Clausura 2023 desde Akron, con una semifinal del Clásico de México. Chivas enfrentará al América este jueves 18 de mayo a las 10 p.m. ET en vivo por Telemundo, Universo y Peacock.

El jueves 18 de mayo, la cobertura completa in situ comenzará con el programa previo al partido Fútbol Estelar Chivas Extra a las 9 p.m. ET, seguido por la transmisión del Chivas vs. América a las 10 p.m. ET, y el programa posterior al partido a las 12 a.m. ET. Hay algunos servicios de transmisión que ofrece Telemundo. Estos servicios incluyen:

Hulu + TV en vivo

Transmisión de DIRECTV

Hona TV

Televisión de YouTube

Paramount+

ESPN+

ViX+

También puede ver Telemundo en Internet. Esta plataforma tiene un sitio web donde puedes ver TV en vivo y contenido on-demand. También puedes ver Telemundo en la aplicación de Telemundo. Tenga en cuenta que el sitio web y la aplicación pueden estar sujetos a restricciones geográficas. Siempre es mejor consultar con Telemundo para obtener la información más actualizada.

¿A qué hora juegan Chivas – América en vivo desde Akron?