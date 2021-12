Cada año las tendencias varían en cuanto a decoración para Navidad , una fecha en la que muchos prestan principal atención a la mesa, pues alrededor de ella se sentará toda la familia para disfrutar de la cena de Nochebuena. Para este 2021 lo que marca la pauta es lo sencillo, natural y el minimalismo. Aquí te dejamos algunas ideas para ver qué reciclar de las celebraciones anteriores o qué nuevos objetos añadir que puedes elaborar con tus propias manos.

Manteles, servilleteros, candelabros, platos, son ideales para crear un buen ambiente navideño sobre la mesa. Aquí te dejamos algunos puntos a considerar:

Tonos neutros: el blanco, beige o crema funcionan muy bien como base para la decoración de una mesa navideña. Si quieres un resultado elegante y sencillo al mismo tiempo, vístela con una vajilla blanca y una elegante cristalería. Los especialistas del portal Adondevivir aconsejan no olvidar el añadir unas velas y algún adorno navideño. Puedes usar algunas hojas naturales como eucalipto o romero o alguna planta de flores blancas.

Centro de mesa: los centros de mesa navideños es lo que diferencia tu mesa vestida para una ocasión especial de la que usas a diario. Puedes hacerlo tú mismo con unas velas, una guirnalda y varias bolas de Navidad para poner tu mesa en modo Nochebuena.

Personaliza los servilleteros: no te preocupes si no tienes vajilla navideña, puedes añadir un elemento como una servilleta de tela o un adorno festivo y listo, tendrás un resultado especial. Los especialistas de Idea tu Mesa, junto a Riccadonna, aconsejan que si quieres darle un toque más elegante a tus servilletas de tela y si no tienes los aros especiales, los puedes hacer tú mismo con una cinta de color y añadir unas ramas de canela.

Inspirándose en las variedades de los espumantes, la firma propone decorar con tonalidades blancas y doradas para el Asti, Ruby con toques de color rojo que lo caracterizan, Moscato Rosé que como su nombre lo define está adornada con tonos rosados muy trendy y por último la mesa Prosecco que destaca el color dorado muy elegante. Aquí la idea es tener un mantel de color básico como el blanco o nude para que los otros detalles resalten.

Para darle un toque diferente también se pueden colocar bolsitas de tela en forma de muñeco de nieve o Papá Noel para poner dentro los cubiertos o fundas para las botellas de vino, para que también se conviertan en elementos decorativos. Además, para el postre en la cena, Dulcefina & Riccadonna han creado este año la Casita Riccadonna, una casa de jengibre muy deliciosa con detalles en blanco y dorado que será el favorito de todos al armarla en familia.