Navidad: ¿Cómo elegir el regalo ideal para tu hijo?

La Navidad se acerca y con ello la búsqueda de los regalos perfectos para los integrantes de la familia, pero lo más importante es determinar el obsequio ideal para los pequeños de la casa. Es importante saber que el juguete no solo debe ser entretenido, sino también que ayude a mejorar el desarrollo intelectual y físico de tus hijos.

Antes de decidir que regalo darle a tus pequeños, sobrinos o nietos, es necesario conocer la importancia del juguete y determinar si solo es para un juego o puede ser usado para diversas actividades que lo ayuden con el desarrollo de la imaginación.

Para saber más sobre el regalo ideal para los niños, conversamos con Fiorella Calderón, especialista de Desarrollo Infantil de la Fundación Baltazar y Nicolás y los voceros de Baby Infantil Store. Los especialistas nos dieron unos consejos sobre los regalos ideales para los pequeños y lo que es necesario saber para no mal acostumbrar a los niños a recibir todo lo que piden por estas fechas.

Debes elegir los juguetes que ayuden a desarrollar la imaginación de tus hijos. (Foto: Pixabay)

¿Por qué no debes regalarle demasiados juguetes a tu hijo?

Como padres siempre queremos darle lo mejor a nuestros hijos y regalarle juguetes a los niños no tiene nada de malo, ya que existen algunos que les ayuda a estimular su imaginación y aprender otras cosas, pero el problema surge cuando no le ponemos un limite.



Fiorella Carranza, especialistas en Desarrollo Infantil, asegura que los niños se acostumbran a recibir regalos y juguetes sin ningún esfuerzo, además, los limita a usar su imaginación y se acostumbran a que la única forma de divertirse es haciéndolo con los juguetes.



También pueden sentir mucha frustración, ya que llegará un momento en que no sabrá con que juguete jugar y además, pueden perder el entusiasmo e interés que sentía al inicio.



¿Cómo controlar la rabieta de tus hijos por los juguetes?

Este es un problema que sufren los padres cada vez que van de compras, por esta razón la especialista de la Fundación Baltazar y Nicolás, asegura que se debe controlar de forma muy amorosa y enseñarles a los pequeños que no pueden tener todo lo que ellos piden.



Al inicio será una lucha, por que tu hijo está acostumbrado a que le den todo y en esta ocasión sentirá mucha molestia por que no será como siempre, así que debes actuar de forma muy calmada y decirle que debe elegir un solo juguete, que ya no pueden comprar los dos. No le demuestres molestia, más bien debes darle la confianza para que él pueda elegir el regalo que más le gusta y se sentirá cómodo.



Fiorella Carranza, asegura que la forma correcta de hacerlo es que le hables de tú a tú y así se sentirá tranquilo y no pensará que está haciendo algo malo.



¿Cuántos regalos le puedes dar a tu hijo por Navidad?

La especialista en Desarrollo Infantil dice que lo ideal es que el niño reciba un regalo por Navidad, pero esto a veces es inevitable, ya que existen más familiares que le darán obsequios. Lo mejor que pueden hacer es que reciba un presente por parte de sus padres, otro por parte de los abuelos y si los tíos también llegarán a las celebraciones, entonces que sea uno solo por ellos.



Previo a esto debe existir una conversación familiar para llegar a un acuerdo y no llenar de regalos a los pequeños de la casa, ya que esto les podría generar mucho estrés y frustración al no poder disfrutar de todos sus regalos.



Lo ideal es que tu hijo reciba un regalo por Navidad, pero es inevitable que la familia le de varios, así que debe existir una conversación previa. (Foto: Pixabay)

¿Qué regalos son ideales para tus hijos según su edad?

Los especialistas de Baby Infantil Store han compartido una lista completa de los juguetes que serían ideales para tus hijos para estimular su imaginación según su edad.

- De 0 a 12 meses

​

Durante el primer año de vida, es importante que el infante tenga contacto con juguetes que estimulen los sentidos; principalmente la visión, el tacto y la audición. Objetos coloridos, juguetes musicales o sillas para lactantes con texturas variadas y colgantes, son los ideales para regalar a dicha edad.



- De 1 a 2 años

​

Entre los 12 y 24 meses, los niños empiezan a desarrollar su capacidad motora, a andar y a despegarse de mamá y papá, por lo que necesitarán reconocer el espacio que lo rodea; por ello, andadores, correpasillos, arrastres, cochecitos, entre otros, son adecuados para esta edad. También, se puede empezar con juguetes que estimulen las acciones simples como carros para transportar cosas, juguetes que se puedan arrastrar, abrir, cerrar, golpear, etc.



- De 3 a 4 años



A partir de los 3 años, empieza la etapa de mundo imaginario, de gran actividad física y desarrollo cognitivo, por lo que se recomienda regalos que favorezcan su desarrollo, creatividad y el aprendizaje de nuevas habilidades; como juguetes de arcilla o plastilina, juegos de construcciones, rompecabezas, libros de imágenes y cuentos, pinturas, pizarras interactivas, entre otros.



- 4 a 6 años

​

Los pequeños de casa empiezan a dominar todos los campos de desarrollo, tanto el lenguaje, como el psicomotor y cognitivo. Cuentan con la capacidad de saltar, correr, bailar, ordenar mejor sus ideas a la hora de expresarlas y buscan perfeccionar sus expresiones artísticas, como los dibujos. Además, empiezan a trabajar más en equipo. Por ello, es adecuado empezar a desarrollar habilidades deportivas o artísticas. Una pelota, raquetas o algún instrumento musical son buenas opciones de regalo. Plantillas de dibujo, juegos de mesa y de memoria visual también son beneficiosos.



- De 6 a 8 años

​

De los seis años en adelante, los niños empiezan a ganar mayor autonomía y empieza el deseo de ser aceptados por quienes los rodean. Además, a esta edad los pequeños comienzan a pensar en el futuro y entienden mejor el lugar que ocupan en el mundo. Por ello, juegos para armar o construir, experimentos de juguete, telescopios, juegos de rol (doctor, veterinario, policía, etc) o cámaras para niños son obsequios adecuados. Asimismo, a esta edad es cuando los pequeños empiezan a tener mayor contacto con los juegos digitales, por lo que se debe tomar las precauciones debidas.