¿Por qué Netflix y otras plataformas de streaming son una amenaza para las empresas?

Debido a que las opciones de entretenimiento se encuentran al alcance de todos en la web, los trabajadores, en lugar de enfocarse en sus labores, están girando su mirada hacia internet para buscar en las diversas plataformas como Netflix un momento de relax. Aunque esto no tendría nada malo porque a veces requieren distraerse, el problema comienza cuando sustituyen ese instante de recreación, en algo al que dedican más tiempo de lo debido, haciendo que dejen de lado sus actividades.

Según estudios, los hombres jóvenes trabajan entre 8 y 12 por ciento menos horas que en el año 2000 porque gran parte de ellos están sustituyendo a los videojuegos por sus tareas en su centro laboral. Ante este inconveniente, Matt Plummer, fundador de Zarvana, compañía que ayuda a profesionales a sobresalir en el trabajo y la vida, considera que Netflix y otras plataformas de streaming son una amenaza para todas las empresas.

En un artículo publicado en el portal Inc., señala que en la actualidad “muchas compañías se construyen sobre la base de un trabajo duro y desmotivador” haciendo que los colaboradores busquen opciones en las que se sientan mejor y no les demande demasiado esfuerzo; es decir, cosas más fáciles.

Pero ¿cómo lograr que los trabajadores se involucren en sus funciones, teniendo como gran distractor a internet? Para responder a esta interrogante, el especialista cita a la novelista Toni Morrison, quien dijo “todas las cosas importantes son difíciles”.

Netflix y otras plataformas streaming son consideradas distractores dentro del trabajo. (Foto: Pixabay) Netflix y otras plataformas streaming son consideradas distractores dentro del trabajo. (Foto: Pixabay)

“Hacer cosas difíciles requiere motivación y voluntad, y no todas las tareas serán motivadoras. Necesita fuerza de voluntad para realizar el importante trabajo que impulsa su negocio, su carrera y su vida; sin embargo, los niveles de fuerza de voluntad de la mayoría de las personas están en un mínimo histórico y están empeorando”, escribió Plummer.

Como ejemplos del deterioro de la fuerza de voluntad, que cada vez crece, mencionó el continuo aumento de la procrastinación crónica, disminución de la resolución creativa de problemas y evitar conversaciones difíciles.

Pero no todo estaría perdido. Para el fundador de Zarvana se puede combatir el entretenimiento. ¿Cómo? Reconstruyendo la fuerza de voluntad de uno mismo y de sus empleados con tres acciones:

1. Haga algo desagradable constantemente

Aunque no lo crea, esto lo ayudará a ejercitar su fuerza de voluntad en todos los aspectos. Para ello, deberá elegir una actividad que sea buena para usted, pero que no le guste y hágalo constantemente. Si desea mejorar su vida personal puede leer un libro, salir a correr, levantarse temprano, etc.

En tanto, para las empresas plantea desarrollar prácticas estándar con el propósito de cultivar consistencia. “Programar almuerzos en la oficina todos los viernes o hacer que todos los empleados se turnen regularmente para limpiar la cocina de la oficina”, señala que puede ser una buena idea.

Hacer cosas difíciles requiere motivación y voluntad por parte de los colaboradores. (Foto: Freepik) Hacer cosas difíciles requiere motivación y voluntad por parte de los colaboradores. (Foto: Freepik)

2. Hacer algo casi imposible periódicamente

“Puedes construir fuerza de voluntad tocándola constantemente o estirándola a nuevas alturas”, indica. Si uno se pone metas cada vez más altas para una determinada acción, por más que uno quiera rendirse muchas veces, se obligará a seguir adelante para demostrarse a sí mismo lo que puede hacer. Todo dependerá de cómo esta actividad lo motivará a pasar a un siguiente nivel.

En cuanto a las organizaciones propone presentar desafíos periódicos a los colaboradores como hackathons o laboratorios de ideas. En ellos, se formarán equipos para que desarrollen un prototipo funcional o encuentren una solución a un problema empresarial clave en un plazo de 24 a 48 horas.

3. Enfoque para duraciones cada vez más largas

Para que un empleado se mantenga concentrado en lo que debe hacer, todo su enfoque deberá estar centrado en esa actividad, por lo que necesitará una gran fuerza de voluntad. Con el fin de lograr este propósito existe una técnica llamada Pomodoro, que ayuda a una persona a enfocarse en una tarea en intervalos de 25 minutos.

Plummer recomienda que en lugar de asignar un tiempo fijo, éste en un inicio deberá ser escogido por la persona según considere, para después aumentar gradualmente el tiempo hasta llegar a enfocarse durante al menos 90 minutos. “Las empresas pueden apoyar la búsqueda de su gente de un mayor enfoque programando ‘horas de silencio’, en las que los empleados no pueden hablar entre ellos en el espacio de oficina abierto, o asignando a los equipos una rotación semanal en la biblioteca o área tranquila de la oficina”.