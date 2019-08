Netflix: series creadas por mujeres que la compañía ha cancelado en 2019

El mundo de hoy disfruta de ver series y películas online desde la comodidad de su hogar. Las distintas plataformas de streaming hacen que la vida sea más fácil, o menos complicada. Netflix es una de ellas. Con una gran variedad de producciones mundiales y una parrilla que la diferencia de las demás, la empresa estadounidense se ha convertido en la favorita de los usuarios en Internet.

En la plataforma digital, puedes encontrar desde los clásicos del cine, películas de culto hasta recientes producciones que estuvieron en el cine no hace mucho. Esta variedad incluye producciones propias.

Entre las series más destacadas encontramos a “Stranger Things”, “Narcos”, “Black Mirror” o “La casa de papel” que unas semanas atrás estrenó su tercera temporada. En tanto, las películas originales de Netflix que más destacan son: “Roma”, ganadora de tres Premios Oscar; “Homecoming”, “Bird Box” o “The Meyerowitz Stories”, por mencionar solo algunas.

Sin embargo, así como Netflix tiene grandes y destacadas series y películas, también se ha visto en la obligación de cancelar producciones, sobre todo en cuanto a serie se trata. Algunas de sus producciones solo han visto la luz 1, 2 o 3 temporadas antes de ser dadas de baja.

A inicios de años, algunos estudios pronosticaban que los servicios de transmisión serían más propensos que las redes tradicionales a cancelar las series originales después de dos o tres temporadas. Esto debido al aumento de los costos de producción o la disminución de la facilidad de acceso para los nuevos públicos. Finalmente, casi 8 meses luego, se ha podido demostrar que en efecto el pronóstico era cierto: Netflix, por ejemplo, ha cancelado una gran cantidad de programas de corto plazo.

Pero esta política aparentemente imparcial parece afectar a un número desproporcionado de mujeres creadoras. En lo que va de año, Netflix ha cancelado ocho producciones creadas o co-creados por mujeres. Al considerar que la plataforma de streaming se despidió de 21 series en lo que va del año, puede que no parezca mucho; pero ver más de un tercio de las series canceladas derivadas de mujeres creadoras ha encendido las alarmas de quienes luchan por la igualdad de género en todo el mundo.

The OA no tendrá temporada 3: la serie cancelada por Netflix. (Foto: Netflix) The OA no tendrá temporada 3: la serie cancelada por Netflix. (Foto: Netflix)

¿Cuáles son las series creadas por mujeres que Netflix ha cancelado en 2019?

1. “Friends from College”

Comedia creada por creada por Francesca Delbanco y Nicholas Stoller, estrenó su primera temporada en 2017. Su segunda temporada se estrenó el 11 de enero de 2019, semanas después fue cancelada. Dos temporadas y 16 episodios, fue toda la historia de “Amigos de la universidad”.



La serie se centra en un grupo de amigos que fueron a Harvard juntos y ahora se enfrentan a la crisis de los cuarenta, unos con éxito, tanto profesional como personal, otros sin éxito alguno. Con complicadas y entrelazadas relaciones entre ellos, la serie es toda una exploración cómica sobre antiguas amistades, romances del pasado y la búsqueda del equilibrio en la vida adulta con nostalgia por el pasado.

2. “One Day at a Time”

“Un día a la vez”, en Hispanoamérica. La comedia es un remake de la serie de 1975 del mismo nombre.​ La serie fue escrita por Gloria Calderón Kellett y Mike Royce. “One Day at a Time” está compuesta de trece episodios para su primera temporada. El pasado 14 de marzo, Netflix anunció su cancelación tras su tercera entrega.

La serie trata de una familia cubano-estadounidense dirigida por la madre, Penelope, madre separada y veterana de guerra. Penelope está criando a su hija Elena, progresista y nerd y a su hijo Álex, popular entre sus compañeros de colegio. La madre de Penelope, Lydia, le ayuda a cuidar de los niños.

3. “Chambers”

Chambers” es una serie de drama sobrenatural y terror estadounidense creada por Leah Rachel para Netflix. Se estrenó el 26 de abril de 2019. Y el 18 de junio de 2019, la compañía canceló la serie después de una temporada.

La serie se centra en una joven, Sasha Yazzie, sobreviviente de un ataque al corazón que se ve consumida por el misterio que rodea al corazón que le salvó la vida. Sin embargo, cuanto más cerca está de descubrir la verdad sobre la muerte repentina de su donante, más comienza a asumir las características de la fallecida, algunas de las cuales son inquietantemente siniestras.

4. “Marvel's Jessica Jones”

“Jessica Jones” es una serie creada para Netflix por Melissa Rosenberg, basada en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre. El 14 de junio de 2019 se estrenó su tercera temporada. Sin embargo, meses antes, el 18 de febrero, la empresa de streaming canceló la serie, haciendo de la sesión 3 su última.

Jessica Jones es una mujer con superpoderes que tuvo una breve carrera como superheroína hasta un incidente en la que el villano Kilgrave hizo que matara a alguien. Después de ese incidente, se convirtió en una investigadora privada. Cuando Kilgrave reaparece, Jessica debe levantarse para detenerlo.



En la segunda temporada, Jessica Jones descubre que su madre aún está viva debido a los experimentos realizados por Karl Malus.



En la tercera temporada, Jessica Jones se enfrenta a un enemigo que está decidido a demostrar que es un fraude.

5. “Orange Is the New Black”

Serie estadounidense de comedia-drama​ creada por Jenji Leslie Kohan, se basa en el libro autobiográfico Orange Is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres de Piper Kerman, que relata sus memorias sobre la vida en la cárcel.

La séptima temporada de “Orange Is the New Black” está disponible en Netflix desde el viernes 26 de julio de 2019. La séptima temporada de la serie fue estrenada con el anuncio de que sería la última de la serie.

6. “Tuca & Bertie”

Tuca & Bertie es una serie de animación para adultos, creada por Lisa Hanawalt para Netflix. Fue estrenada a nivel mundial el 3 de mayo de 2019. Dos meses después de su llegada a la plataforma digital, la compañía canceló la serie.

La serie trata sobre la amistad de dos mujeres treintañeras, la tucán Tuca y la zorzal Bertie, que a lo largo de los episodios deberán afrontar conflictos personales y los miedos propios de la vida adulta para salir adelante.

7. “Trinkets”

“Trinkets” es una comedia dramática basada en la novela homónima de 2013 de Kirsten Smith. Creada por Smith, Amy Andelson y Emily Meyer; la serie se estrenó el 14 de junio de 2019 en Netflix. El 29 de julio, la empresa anunció que la serie fue renovada para una segunda temporada, y a la vez se anunció que esta será la última de la producción.

La serie se centra en tres adolescentes de diferentes rincones de la cafetería de la secundaria: Elodie, la desdichada inadaptada; Moe, la chica misteriosa; y Tabitha, la imagen imperfecta de la perfección. Ellas se encuentran en la misma reunión obligatoria de Ladrones de tiendas Anónimos, y se forma una amistad poco probable. Encontrarán fortaleza la una con la otra a medida que negocian problemas familiares, el drama de la escuela secundaria y el complicado dilema de tratar de encajar mientras anhelan escapar.

8. “The OA”

Serie de misterio y drama con elementos de ciencia ficción, sobrenatural y fantasía; creada y producida por Brit Marling y Zal Batmanglij. El 22 de marzo estrenó su segunda temporada; sin embargo, el 5 de agosto de 2019, Netflix canceló la serie sin un final cerrado.

La serie se centra en Prairie Johnson, una joven rusa que es adoptada cuando aún es pequeña por una pareja estadounidense. Prairie aparece después de haber estado desaparecida durante siete años. Ahora se hace llamar OA, tiene unas extrañas cicatrices en su espalda y ha recuperado la vista que perdió antes de su adopción, pero se niega a contar al FBI y a sus padres adoptivos dónde estuvo y cómo recuperó su vista.

Bonus: “Unbreakable Kimmy Schmidt”

“Unbreakable Kimmy Schmidt”, serie creada por Tina Fey y Robert Carlock, y protagonizada por Ellie Kemper, fue cancelada el 2018 y emitió su última temporada el 25 de enero de 2019.

La serie muestra a Kimmy Schmidt de 29 años, en su adaptación a la vida en la ciudad de Nueva York después de su rescate desde una secta del juicio final en su natal Indiana, donde ella y otras tres mujeres fueron retenidas por el reverendo Richard Wayne Gary Wayne durante 15 años.