Netflix es una de las plataformas más famosas actualmente de contenido streaming por Internet. La considerada pionera en este negocio ha crecido enormemente en el mercado actual hasta ser replicada por otros servicios que, si bien también ofrecen contenido exclusivo en sus propias páginas web, hasta la fecha Netflix se sigue considerando una de las más completas en la red de redes.

Pero la plataforma no ha crecido por ser estática. Constantemente agregan y quitan contenido de su web para poder añadir nuevos títulos u otros antiguos que la audiencia consume bajo demanda. Es así como en Netflix los amantes del anime han podido ver “Evangelion", “Naruto”, “Death Note” así como nuevas series como “Ragnarok”, “I Am not Okay With This” y “Locke & Key”.

¿Cada cuánto tiempo hace la renovación de su catálogo Netflix? Si bien no es que la compañía cambie de un momento a otro todo su catálogo, usualmente las series que se van del sitio de streaming lo hacen en grupo a lo largo de todo el mes, así que a fin de cada mes se hace una revisión de qué series y películas se irán y qué otras se estrenarán con el pasar de los días.

Es por ello que en este artículo hacemos un repaso de las series y películas que se estrenarán este mes a lo largo de los días. Recordemos que el sitio de streaming no tiene una fecha específica para cada lanzamiento, así que detallaremos las fechas de cada uno de los shows de televisión y largometrajes que llegan a Netflix.

Go! Go! Cory Carson: temporada 2

Always a Bridesmaid

Beyond the Mat

Cop Out

Corpse Bride

Donnie Brasco

Freedom Writers

Ghosts of Girlfriends Past

Goodfellas

Haywire

He’s Just Not That Into You

Hook

Hugo

Kung Fu Panda 2

Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events

Life as We Know It

Looney Tunes: Back in Action

Outbreak

Resident Evil: Apocalypse

Resident Evil: Extinction

Richie Rich

Semi-Pro

Sleepover

Space Jam

The Gift

The Interview

The Shawshank Redemption

The Story of God with Morgan Freeman: S3

There Will Be Blood

Tootsie

Valentine’s Day

Velvet Colección: Grand Finale