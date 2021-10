Para ver los partidos en vivo de hoy, lunes 25 de octubre, por televisión, aplicaciones móviles, streaming y otras plataformas, te brindamos el fixture completo y dónde transmiten. River Plate recibe a Argentinos en el Monumental, con el objetivo de consolidarse en la punta de la Liga Profesional. Conoce aquí a qué hora juegan y dónde ver los eventos de fútbol en vivo online.

¿Dónde ver el partido en vivo y a qué hora juegan hoy?

La Liga

14:00 horas | Getafe vs Celta de Vigo | ESPN2 Sur, Star+, ESPN (Brasil)

Portugal - Primeira Liga

13:00 horas | Gil Vicente vs Sporting Braga | Sport TV1, Arena Sport 1 Serbia

15:15 horas | Boavista vs Belenenses | Sport TV2, Arena Sport 1 Serbia

Liga Profesional Argentina

12:30 horas | Aldosivi vs Arsenal | AFA Play, TNT Sports, Fanatiz USA

12:30 horas | Sarmiento vs Newell’s Old Boys | AFA Play, Fox Sports Premium Argentina

14:45 horas | Lanús vs Talleres Córdoba | AFA Play, TNT Sports, sportdigital

14:45 horas | Atlético Tucumán vs Patronato | AFA Play, Fox Sports Premium Argentina

17:00 horas | River Plate vs Argentinos Juniors | AFA Play, ESPN2 Colombia

19:15 horas | Independiente vs Unión Santa Fe | AFA Play, TNT Sports, Fanatiz USA

Brasileirão

18:00 horas | Atlético Goianiense vs Grêmio | Fanatiz Brasileirão, Brasil Play

19:30 horas | Palmeiras vs Sport Recife | SPO Internacional, Fanatiz Brasileirão

Chile - Primera División

10:30 horas | Santiago Wanderers vs Antofagasta | Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

14:00 horas | Palestino vs La Serena | Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

19:00 horas | Curicó Unido vs Unión La Calera | Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

LigaPro

19:00 horas | Deportivo Cuenca vs Macará | GOLTV Play, GOLTV Ecuador

Paraguay - Primera División

16:30 horas | Guaireña vs Cerro Porteño | Tigo Sports Paraguay

Uruguay - Primera División

8:15 horas | Progreso vs Sud América | GOLTV Play, VTV+

13:30 horas | River Plate vs Fénix | GOLTV Play, VTV+

17:15 horas | Cerro Largo vs Plaza Colonia | GOLTV Play, VTV+

España - Segunda División

14:00 horas | Girona vs Real Zaragoza | Arena Sport 2 Serbia, C More Sport 2