Si eres una persona que le encanta viajar, esta información es para ti. Como ya es conocido, para realizar un viaje al exterior es necesario que toda persona cuente con un pasaporte, documento esencial que autoriza volar hacia cualquier otro país. Sin embargo, muchos se han preguntado ¿cómo sacar una cita adicional en Migraciones?. Aquí te contamos todos los detalles.

Con el pasar de los meses se incrementa la demanda de citas adicionales para realizar los trámites correspondientes y obtener el pasaporte electrónico. Es por ello que la Superintendencia Nacional de Migraciones ha decidido buscar una solución.

En ese sentido, según Andina, la entidad habilitó miles de citas adicionales durante cada semana y así lograr atender la alta demanda de los ciudadanos de Lima y de otras provincias.

Sede de Migraciones (Foto: GEC)

¿CUÁNDO SE PUEDE SACAR CITAS ADICIONALES?

Migraciones decidió habilitar más citas adicionales con el objetivo de que los ciudadanos que necesiten este importante documento puedan tramitarlo.

En ese sentido, las personas deben tener en cuenta que podrán solicitar una cita los días sábados a partir de las 8:00 p.m.

¿CÓMO PUEDO SACAR CITA?

Los ciudadanos deben recordar que este trámite puede realizarse todos los sábados desde 8:00 p.m. Solo deben seguir estos pasos:

Ingresa al enlace https://citaspasaporte.migraciones.gob.pe/citas-pasaporte-v2/index.html

Selecciona “programar cita”.

Escoge la sede de tu preferencia.

Click en la botón “citas adicionales”.

Llenar el formulario con datos personales.

Colocar los datos de tu recibo de pago.

Genera tu cita.

Proceso para sacar cita en Migraciones (Foto: Migraciones)

¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO A SEGUIR?

Luego que la persona realizó el trámite deberá acudir a la sede elegida llevando su cita electrónica impresa o de forma digital, además de su documento de identidad vigente.

REQUISITOS PARA SACAR EL PASAPORTE ELECTRÓNICO

Para realizar este trámite toda persona debe tener en cuenta ciertos requisitos:

Efectuar el pago al Banco de la Nación equivalente a 9.60 soles.

También se puege pagar en págalo.pe .

Tener el DNI actualizado.

No tener multas electorales pendientes.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE PASAPORTE

¿CUÁNTO TARDA EN QUE ME ENTREGUEN EL PASAPORTE?

La entrega del pasaporte se realiza el mismo día de la cita tras cumplir con todos los requisitos. Si por algún motivo no puedes recoger tu pasaporte, tienes 60 días para hacerlo en la sede en la que hiciste el trámite. ¿Qué pasa si no lo hago? Si no es recogido dentro de ese plazo, será destruido y deberás tramitar uno nuevo. MÁS DETALLES AQUÍ