La clave está en lo sencillo. Para muchos es el almuerzo ideal, el pedido que no puede faltar un fin de semana o el mejor acompañante para disfrutar de una película en Netflix con la pareja. Las hamburguesas son la comida preferida de muchos. Hay quienes la comen en su presentación tradicional, otros le ponen cheddar o bacon y las papas fritas no pueden faltar. Si eres de los que les gusta prepararlas en casa, hoy te traigo los consejos que sí o sí debes poner en práctica y llegan de la mano de Pat LaFrieda, considerado el mejor carnicero de Estados Unidos y creador de las más famosas del mundo.

Este hombre que convirtió su negocio familiar en el distribuidor de los mejores restaurantes de la ciudad de Nueva York reside en Nueva Jersey y ha pasado las últimas décadas de su vida perfeccionando sus insumos y recetas y sabe perfectamente lo que se debe hacer en la cocina.

Para él es clave tener todo en mente, desde cómo comprar la mejor carne hasta el tipo de queso que se debe poner. Aquí sus recomendaciones para que te animes a prepararlas en casa y todos te aplaudan porque quedaron perfectas y dignas de restaurante.

3 consejos esenciales para hacer hamburguesas en casa

En conversación con Business Insider, Pat LaFrieda compartió las claves que todo cocinero debe seguir para llevarse todos los halagos al hacerlas con sus propias manos.

1. La carne en punto medio

La temperatura es un factor importante como también lo es comprar producto nacional. “A mí, personalmente, me gusta una hamburguesa de seis onzas (170 gramos) si la cocino en casa, especialmente en la parrilla, porque sé que la terminaré y tal vez hasta me coma la mitad de otra (…) Es lo suficientemente gruesa como para poder cocinarla como a mí me gusta, que es al punto”.

2. No ponerle lechuga y sí salsa sencillas

Para el cocinero, lo mejor es acompañar la hamburguesa con una pequeña cucharada de mayonesa y algunos tomates uva cortados por la mitad. “No hay nada peor que un tomate grande que es casi como una sandía y no tiene sabor. Mientras que los tomates uva pequeños, todo lo que hay que hacer es cortarlos por la mitad y ahí es donde se obtienen explosiones de sabor”.

En cuanto a la lechuga, prefiere tener una ensalada César como acompañamiento a ponerla dentro del pan. Además, evita las cebollas porque pueden “dominar el sabor” y “mantenerse en la boca mucho tiempo después”.

3. Pan brioche es el perfecto

El pan es crucial para una hamburguesa perfecta. “Es lo primero que tocas, lo primero que saboreas. No puede ensombrecer la hamburguesa, no puede tener demasiado sabor a pan”. Los panecillos brioche son los favoritos de LaFrieda, que recomienda calentarlos ligeramente para “darle magia a una hamburguesa”.

