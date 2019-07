¿Por qué pintarse los labios de rosa es una gran apuesta para crear buena impresión en el trabajo?

Pintarse los labios antes de ir al trabajo es todo un ritual para muchas mujeres. Hay quienes prefieren los tonos nudes o solo un gloss para mantener un ‘perfil bajo’, mientras que otras arriesgan y encuentran en el rojo la manera de demostrar un alto grado de madurez emocional. Sin bien no hay reglas establecidas de qué se puede o no usar, los expertos aconsejan nunca renunciar al color, más aún cuando se tiene una reunión importante o para el día a día.

Es decir, es importante que se utilice siempre color en los labios porque eso marca la feminidad y un tono distinto para cada ocasión es capaz de generar diversas percepciones entre los compañeros. Y es que este cosmético tiene la habilidad de convertirse en un aliado para proyectarse como lo deseen.

Si bien no todas se animan por el rojo para ir al trabajo, hay diversas opciones para elegir, pero si hay un tono que nunca fallará es el rosa, que puede ser intenso o en su versión más suave.

“El rosa es un color ultra femenino, atemporal y muy fashion como el rojo o azul. Me encanta y creo que no hay tono más femenino que ese. Entre los maquilladores solemos decir que si se quiere rejuvenecer el rostro debemos aplicar dosis de él en las mejillas o labios para que se vean saludables. Me gusta pensar que es un pequeño rojo, porque a diferencia de este le sienta bien a todo el mundo. El rosa tiene el efecto de hacer sentir a una mujer segura, valiente, rejuvenecida y que siempre luce hermosa”, contó a El Comercio Nicolás Berreteaga, pro makeup artist peruano para Dior.

El labial celebra el color rosa con una fórmula adictiva creada por Peter Philips, director creativo de la marca. (Foto: @diormakeup) El labial celebra el color rosa con una fórmula adictiva creada por Peter Philips, director creativo de la marca. (Foto: @diormakeup)

El experto en belleza estuvo en Lima presentando la nueva colección de labiales de la marca, llamada 'Dior Addict Stellar Shine', que propone volver a las texturas glossy de efecto brillante, teniendo al color rosa como protagonista, un tono que va perfecto en distintos tonos de piel, y es llevado en sombras, rubores y labiales.

“Las mujeres no tienen por qué renunciar al color y menos en el contexto laboral. Una que sepa de maquillaje debe tener en su guardarropa de labiales diferentes tonos y aprovechar ese lado camaleónico, viéndose distinta en cada ocasión. No hay nada más femenino que retocarse los labios frente al espejo. Me muevo en un medio que es un matriarcado y me encanta entrar a reuniones y ver que usan el labial rojo de temporada o que la directora comercial apostó por el rosa”, agregó Berreteaga.

"Si no te pones color en este clima gris de Lima caes en depresión profunda. Arriesga por usar un rosa, rojo o violeta", indica el maquillador. (Foto: Instagram @nicoberreteaga) "Si no te pones color en este clima gris de Lima caes en depresión profunda. Arriesga por usar un rosa, rojo o violeta", indica el maquillador. (Foto: Instagram @nicoberreteaga)

El peruano, que es pieza clave en el equipo de Dior Makeup, dejó una recomendación para quienes que se animen a llevar el “color de la felicidad y de la feminidad”: antes de aplicar el labial rosa hay que tener los labios bien hidratados y usar un delineador del mismo tono para darle forma perfecta en el contorno y no se note la diferente entre ambos.