Son pequeños tesoros nutricionales que no todos disfrutan como se debe. Dentro de toda dieta saludable, los frutos secos ocupan un lugar especial por su gran cantidad de beneficios y poder saciante; sin embargo, hay uno en especial que no debes dejar de consumir para aprovechar al máximo no solo su exquisito sabor, sino sus efectos positivos en la salud. ¿Sabías que existe una delicia verde que tiene más hierro que las lentejas y que también te ayuda a perder peso? En esta nota te cuento lo que necesitas saber para incluirlo como ‘snack’. Además, te dejo estas que te pueden interesar: Este es el queso más saludable para el corazón recomendado por un cardiólogo en California y ¿Qué pasa si consumo cúrcuma todos los días?.

Están cargados de grasas saludables, proteínas, vitaminas (de tipo B y E) y minerales importantes para el correcto funcionamiento del organismo. También cuentan con tiamina y los folatos que contribuyen a la función psicológica normal.

El fruto seco rico en calcio

Tienen un llamativo color verde y sabor dulce. Los pistachos nunca deben faltar en una dieta sana y equilibrada porque son rebosantes de calcio, un mineral imprescindible para la coagulación de la sangre, la contracción muscular y ciertas funciones nerviosas. Según la Fundación Española de Nutrición 100 gramos de estos frutos secos te proporcionan 180 mg de calcio mientras que yogur aporta 142 mg.

Como te lo conté al inicio de la nota, también tienen más hierro que las lentejas. Si no te gustan las legumbres y necesitas reformar tus niveles de este mineral, este fruto seco es ideal.

SALUD | Estas delicias verdes llamadas pistachos tienen más calcio que la leche y el yogur y más hierro que las lentejas. (Foto: Erna Daalman / Pixabay)

Otro de sus beneficios es su potencial para cuidar el corazón por su buen perfil graso y cantidad de potasio, lo que también ayuda a controlar el colesterol y tensión. Y si también quieres perder peso, este alimento muy energético (611 calorías por 100 gramos) ayuda. La ciencia lo avala pues reduce el apetito porque la fibra favorece la saciedad. Eso sí, debes comerlo con moderación.

Si te preguntas cuántos pistachos consumir, los especialistas indican que comer 100 gramos es una cantidad bastante elevada, por su aporte calórico. Lo recomendable es no exceder las 50 unidades a la semana.

El contenido proporcionado no pretende sustituir la consulta médica con un profesional. Si no está seguro de su condición médica o la de un miembro de su familia, consulte a un médico. De igual manera si presenta alguna reacción alérgica.

¿Este contenido de salud te pareció interesante y aprendiste un poco más? Como este, hay otro tipo de utilitarios y consejos que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más temas de salud en Mag, y listo. ¿Te animas?

5 consejos para mejorar tu salud desde casa